Windows 11 kullanıcıları, uzun süredir işletim sistemindeki performans sorunlarından şikâyet ediyor. Özellikle sistemin beklenmedik anlarda yavaşlaması ve takılması birçok kullanıcıyı olumsuz etkiliyor. Microsoft ise bu sorunlara odaklanan yeni bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı.

Microsoft, sonunda Windows 11 kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yavaşlık sorunlarını ciddiye almaya başladı. Bu yıl içinde yayınlanması beklenen 25H2 güncellemesiyle birlikte, işletim sistemindeki yavaşlama ve takılma problemlerine çözüm getirilmesi planlanıyor.

Windows 11, Ekim 2021’de piyasaya sürüldüğünden beri performansla ilgili eleştiriler alıyordu. Özellikle yeni nesil işlemcilerde beklenen performans artışını sağlamayan sistem, birçok kullanıcı tarafından Windows 10’a kıyasla daha yavaş olarak değerlendiriliyordu.

Windows 11'deki yavaşlık sorunları için performans kayıtları toplanacak

Microsoft, yeni yayımladığı test sürümüyle birlikte bu sorunlara odaklanarak kullanıcı geri bildirimleri toplamaya başladı. Kullanıcıların sistemde yaşadığı yavaşlık ve takılma sorunları sırasında otomatik olarak performans kayıtları alınacak ve bu veriler, sorunların kaynağını tespit etmek için kullanılacak.

Şirket, performans iyileştirmelerini yalnızca sistemde değil, sürücülerde de uygulamayı planlıyor. 25H2 güncellemesiyle birlikte sürücü geliştiricilerinin, sürücülerini yayınlamadan önce statik analiz adı verilen bir kontrolden geçirmesi zorunlu hale getirilecek. Böylece sürücülerdeki olası hatalar piyasaya sürülmeden önce tespit edilip düzeltilebilecek.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Windows 11’de çeşitli performans iyileştirmeleri yapmıştı. Görev çubuğu, bildirim alanı ve hızlı ayarlar menüsü gibi bölümler hızlandırılmış, başlangıçta çalışan uygulamaların sistemi yavaşlatması azaltılmıştı. Bu yıl gelecek olan 25H2 güncellemesinin ise daha kapsamlı performans iyileştirmeleri sunması bekleniyor.