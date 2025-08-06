Windows 11 ile gelen Recall özelliği, kullanıcıların masaüstü geçmişini otomatik olarak kaydeden yapısıyla uzun süredir tartışma konusu. Özellikle gizlilik endişeleri nedeniyle sık sık eleştirilen bu sistem, güvenlik açısından çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Son ortaya çıkan bilgiler ise, bu endişelerin hâlâ geçerliliğini koruduğunu gösteriyor.

Windows 11'e eklenen Recall özelliği, bilgisayarda yaptığınız işlemleri otomatik olarak ekran görüntüsü şeklinde kaydediyor. Ancak yapılan güncellemelere rağmen, sistemin hassas bilgileri ayırt etme ve filtreleme konusunda hâlâ yeterince güvenli çalışmadığı görülüyor.

Copilot+ PC'lerde aktif olan Recall, kullanıcının masaüstünden düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alarak geçmişi arşivliyor. Microsoft, sistemin kredi kartı numaraları ve şifre gibi hassas verileri ayıklayacak şekilde geliştirildiğini belirtse de, yeni bir rapor bazı bilgilerin hâlâ bu kayıtlar arasında yer alabildiğini ortaya koydu.

Güncellemeler yetersiz kaldı

Yapılan testlerde, özellikle ödeme ekranlarında açıkça kredi kartı formu yer almasına rağmen, sistemin bu sayfaları tanımlamada zorlandığı görüldü. "Kredi kartı" ya da "ödeme" gibi anahtar kelimeler yer almadığında, Recall bu verileri filtreleyemedi ve ekran görüntüsüne dahil etti. Bazı durumlarda ise sadece düz metinle yazılmış hassas içerikler bile sistemin filtresinden kaçabildi.

Microsoft, Recall özelliğini daha güvenli hâle getirmek için çeşitli güncellemeler yayımlamış olsa da, yaşanan bu durumlar sistemin hâlâ geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Özelliğin cihaz içinde çalışıyor olması da, bilgisayara yetkisiz erişim sağlanması durumunda kayıtların kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği endişesini ortadan kaldırmıyor.

Recall’un mevcut filtreleme sistemi hâlâ tartışma konusu. Özellikle hassas bilgiler söz konusu olduğunda, kullanıcıların bu özelliği kullanırken dikkatli olması gerekiyor diyebiliriz.