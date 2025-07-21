Windows 11'e "10 Yıl Önce Neden Yoktu?" Dedirtecek Yeni Bir Özellik Geliyor

Gelecek olan Windows 11 güncellemelerinden birinde yeni bir "Ses Paylaşımı" özelliği hayata geçirilecek ve böylelikle sesi birden fazla cihazda çalabileceksiniz.

Eğer bilgisayarınızdan aynı anda birden fazla hoparlörden müzik çalmak istiyorsanız, bu isteğinizi nihayet yerine getirebileceksiniz. Windows 11’in önizleme sürümlerini kurcalayan bir kullanıcı (PhantomOfEarth), sistemin gizli bölümlerinde "Ses Paylaşımı" adında yeni bir seçeneğe rastladı.

Bu yeni özellik sayesinde bilgisayarınızın hızlı ayarlar menüsünden birden fazla ses çıkış cihazını aynı anda seçmeniz mümkün olacak. Yani örneğin hem bilgisayar hoparlörünüzden hem de Bluetooth hoparlörünüzden aynı anda müzik çalabileceksiniz.

Artık sesi birden fazla cihazda çalabileceksiniz

Yeni eklenen panel üzerinden kullanmak istediğiniz hoparlörleri işaretlemeniz yeterli olacak. Windows 11, sesi otomatik olarak seçtiğiniz tüm cihazlara yönlendirecek. Tabii hâlâ bazı soru işaretleri de yok değil. Kablosuz bağlantıların (özellikle birden fazla Bluetooth cihazı) desteklenip desteklenmeyeceği ve sadece kablolu cihazlarla mı çalışacağı soruları şimdilik merak konusu.

Microsoft'un yıllardır böyle bir imkân sunmuyor olması oldukça ilginç. Doğrudan birinin aklına gelmiyor olsa da internette arattığınızda sırf bu sebepten çözüm arayan birçok kullanıcıya rastlıyorsunuz. Sırf bunun için geliştirilen yazılımlar bile mevcut ama nihayet artık Windows üzerinden bu seçimi yapmak mümkün olacak.