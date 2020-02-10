Microsoft, Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge'i kullanıcılar arasında yaygılaştırmak için işletim sistemi kozunu kullanıyor. Windows 10'un Başlat menüsünde kullanıcılara, Edge'e geçmelerini öneren reklamlar gösteriliyor.

Microsoft, kullanıcıları Mağaza da dahil olmak üzere birçok Windows 10 hizmetini kullanmaya ikna etmek için işletim sistemindeki reklamları kullanıyor. Şirket, Chrome, Firefox ve Internet Explorer gibi diğer tarayıcıları tercih eden kullanıcılar için Windows 10'un Başlat menüsünde Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge'i öneren reklamlar gösteriyor.

Microsoft, yeni Edge tarayıcısını yayınlamasının ardından Windows 10 Başlat menüsünde tanıtımlara göstermeye başladı. Bir Reddit kullanıcısı, Firefox tarayıcısını başlatmaya çalışırken Windows 10'un başlat menüsünde Chromium Edge'i kullanmasını öneren bir reklam gördüğünü bildirdi. Reklamda "Hala Firefox mu kullanıyorsunuz? Microsoft Edge burada" yazıyor.

Windows 10 Başlat Menüsü'nde çıkan Edge önerisi

Bir başka kullanıcı ise, Microsoft'un kullanıcılara eski tarayıcısı Internet Explorer yerine Chromium Edge'i kullanmalarını öneren bir reklam gösterdiğini belirterek ekran görüntüsü paylaştı. Ancak reklam, bu kez arama çubuğunda "İnternet Explorer" araması yapıldığında göründü. Reklamda, "Aynı isimli, yepyeni bir tarayıcı" ifadesiyle kullanıcılara Edge tarayıcısını indirmeleri öneriliyor.

Yeni Microsoft Edge, Chromium tabanlı olması nedeniyle eski tarayıcıya göre daha hızlı, daha uyumlu ve daha geniş bir uzantı yelpazesi sunuyor. Microsoft, ürünlerinin tanıtımını yapmak için işletim sisteminde gösterdiği dahili reklamlar nedeniyle eleştiriliyor ancak bunu yapan tek şirket de değil. Google da milyarlarca insana sunduğu ürün ve hizmetleri kullanarak bu tarz reklamlar yapıyor.

Microsoft geçmişte Edge tarayıcısını öne çıkarmak için epeyce uğraştı. Şirket ilk olarak 2016 yılında Microsoft Edge'i tanıtmaya başladı ve arama motoru Bing'in yanı sıra Windows 10 görev çubuğundan gelen bildirimlerle tarayıcısını sıklıkla önerdi. Chromium tabanlı yeni tarayıcının indirme sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.