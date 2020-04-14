Microsoft Edge 81, kararlı sürüm olarak yayınlandı ve birçok yeni özelliği beraberinde getirdi. Yeni güncelleme, Koleksiyonlar özelliğinin yanı sıra Dolby Vision desteği ve iyileştirmeler sunuyor.

Microsoft Edge 81, desteklenen Windows ve Mac platformları için yayınlandı. Tarayıcının yeni 81.0.416.53 sürümü, Koleksiyonlar da dahil olmak üzere Dev ve Canary sürümlerinde birkaç haftadır test edilen yeni geliştirmelerle birlikte geldi.

Öncelikle Microsoft Edge 81, Application Guard iyileştirmeleriyle daha iyi bir güvenlik sağlıyor. Application Guard, web sitelerini yalıtılmış bir Microsoft Edge penceresinde açarak cihazınızı gelişmiş saldırılara karşı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca yeni güncellemeyle F12 Dev Tools'a ek iyileştirmeler ve 10 yeni dil desteği geldi.

Koleksiyonlar, Dolby Vision desteği ve daha fazlası

Kullanıcılar artık Koleksiyonlar'ı adres çubuğunun yanındaki Koleksiyonlar simgesine tıklayarak başlatabilecekler. Koleksiyonlar, internette gezinirken içerik toplamaya, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı oluyor. Bu özellikle, dağınık bir paragraf dizisini alıntılarla birlikte bir el ilanına veya bir alışveriş listesini fiyata göre sıralayarak elektronik bir tabloya dönüştürebiliyorsunuz.

Microsoft Edge'e video izlemek için tarayıcıyı kullananlar için Dolby Vision desteği de geldi. Dolby Vision teknolojisi, HDR destekli videolarda renk aralığını artırarak çok daha homojen bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Yer İmlerine yapılan iyileştirmeler

Yeni güncellemeyle tarayıcı artık yer imlerindeki kopya içerikleri belirleyip kaldırabiliyor ve aynı ada sahip klasörleri birleştirebiliyor. Araca erişmek için, tarayıcının araç çubuğundaki yıldıza tıklayarak yinelenen sık kullanılanları kaldırabilirsiniz. Değişiklikleri onaylayarak sık kullanılanlarınızdaki tüm güncellemeleri cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz.

Microsoft Edge 81, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve macoS dahil olmak üzere desteklenen tüm platformlar için yayınlandı. Chromium tabanlı Edge'in en son sürümünü buradan indirebilirsiniz.