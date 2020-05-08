Windows 10 Oyun Modu, Performans Düşüşleriyle Gündemde

Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına oyun performansını artırmak amacıyla sunduğu Oyun Modu, performans düşüşü sorunlarıyla gündeme geldi. Gelen bilgilere göre oyun modu, özellikle belirli donanımlarda performans düşüşlerine neden oluyor.

Microsoft, ilk olarak 2017 yılında Windows 10 Creators güncellemesiyle kullanıcılara sunduğu Oyun Modu özelliğiyle kullanıcılara oyun oynarken performans artışı vadetmişti. Bugün geldiğimiz noktada ise kullanıcılar, özellikle son dönemde Oyun Modu etkinken sorunlar yaşadıklarını, performans artışı yerine performans düşüşü ile karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Windows 10 kullanıcılarından gelen çeşitli şikayetlere göre Oyun Modu, Call of Duty: Warzone ve League of Legends gibi çeşitli oyunlarda kare hızı düşüşlerine ve kasmalara neden oluyor. Bazı kullanıcılar sorunlar için AMD'nin Radeon RX 5000 serisi için yayınlanan GPU sürücülerine işaret ediyor. Ayrıca bazı Nvidia kartların da performans sorunlarından etkilendiği belirtiliyor.

Bir Reddit kullanıcısı, "Geçen yıl yeni bir bilgisayar kurdum ve o zamandan beri 5700 XT sürücüleri nedeniyle problem yaşıyordum, ya da ben öyle düşündüm. Oyun Modu'nu devre dışı bıraktıktan sonra ise takılmalar tamamen gitti. Herhangi bir düzeltme olup olmadığını bilmiyorum ama bunun sorun yaşayanlara yardımcı olacağını düşündüm" diyor.

Diğer kullanıcılar da benzer sorunları yaşadıklarını söylüyor ve şimdilik Oyun Modu'nu kapatmak en iyi çözüm gibi görünüyor. Performans düşüşünün AMD'nin Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 29 ve Nvidia'nın GeForce GTX 980 ve GeForce GTX 1080 Ti ekran kartlarında görüldüğü bildirildi. Bir AMD mühendisi ise şikayetler üzerine durumu araştırmayı planladıklarını söyledi.

Oyun modu kapatıldığında kasma sorunları ortadan kalkıyor

Son zamanlarda yapılan bir Windows 10 güncellemesinin de Oyun Modu'nu olumsuz etkilemiş olması mümkün. Ancak Radeon RX 5000 serisi kartları kullananların sorunlardan birkaç aydır şikayetçi oldukları düşünülürse, sorun Microsoft kaynaklı olmayabilir. Eğer siz de oyunlarda kasma ve çökmeler yaşıyorsanız Oyun Modu'nu kapatmayı deneyebilirsiniz. Windows 10'da Oyun Modu'nu Ayarlar> Oyun bölümüne giderek sol sütundaki Oyun Modu kısmından kapatabilirsiniz.