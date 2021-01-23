Windows 10 ISO İndirme ve Kurulum İşlemleri - 2021 (Türkçe)

Microsoft’un son işletim sistemi Windows 10 indirme işlemini nasıl yapacağınızı, Windows 10 etkinleştirmeyi nasıl gerçekleştireceğinizi ve format atma işlemini yazımızda anlattık. Windows 10’un tüm sürümlerini ve ne işe yaradıklarını da burada bulacaksınız.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini 2015 yılının yaz zamanında piyasaya sürmüştü. İlk 1 sene tüm Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak Windows 10 yükseltme şansı tanıyan ABD’li şirket Microsoft, böylece insanların yeni sisteme daha hızlı adapte olacağını düşünmüştü. Bu düşüncesinde haklı da çıktı. Yeni Windows, büyük kitleler tarafından çabucak benimsendi.

Peki, yeni bir bilgisayar aldınız ve Windows 10 kurmak istiyorsunuz. Windows 10’u indirdikten sonra etkinleştirmeyi, Windows 10 ürün anahtarı kullanımını, Windows 10 ISO dosyasının ne olduğu, 32-bit ve 64-bit farkını, Windows 10 Home ve Pro sürümlerini ve Microsoft’un son işletim sistemi ile ilgili her şeyi bu yazıda sizler için bir araya getirdik.

Rehbere başlamadan önce birkaç temel bilgiyi vermek istiyoruz. Ardından neyin nasıl yapılacağını, en ince ayrıntısına kadar anlatacağız :)

İşte Windows 10 kurulumu ile ilgili her şey.

Microsoft’un sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz Windows 10 sürümleri:

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Windows 10 Enterprise

Windows 10 Education

Windows 10 S

Hangi Windows 10’u kullanmalısınız?

Hatırlayacak olursanız, Windows 7 ilk çıktığı zamanlarda çok fazla kafa karışıklığına sebep olmuştu. Çünkü standart kullanıcı için dahi aynı işletim sisteminin tam 5 farklı sürümü vardı. Bazı sürümlerinde ekran kağıdını değiştirmeye bile izin verilmiyor iken bazılarında ise gereğinden fazla özellik bulunuyordu. Microsoft, Windows 10 ile bu olayı basitleştirdi.

Büyük bir şirket veya bir okul sahibi değilseniz, karşınızda iki adet Windows sürümü bulunuyor: Windows 10 Home ve Windows 10 Pro.

Home:

Birçoğumuzun bilgisayarında kurulu olan veya yeni bir kurulumda karşımıza çıkan ilk Windows 10 sürümü bu olacaktır. Windows’un normal kullanıcıya hitap eden tüm özelliklerini içinde barındıran, hatta daha fazlasını da sunan bu sürüm, aynı zamanda diğerlerine göre daha uygun fiyatlıdır.

İş verilerinin güvenliği konusunda çok da endişelenecek durumda olmayan, yönetecek tonlarca hesabı veya cihazı olmayan kullanıcılar, bu sürümde hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyeceklerdir.

Eğer bir oyuncu iseniz de Windows 10 Home’un üstünde başka bir şey kullanmanıza gerek yok. Zira bu sürüm, Xbox Live hesaplarını senkronize etmenize olanak sağladığı gibi bilgisayardan tam erişim de tanır. Evinizde bir Xbox oyun konsolu varsa, yerel ağınızdan oyununuzu yayınlayabilir; Oyun Modu’nu kullanabilirsiniz.

Birçok kişinin gündelik hayatta kullandığı Takvim, Posta, Haritalar, Filmler, Fotoğraflar gibi standart verimlilik uygulamaları konusunda Windows 10 Home sürümünde hiçbir eksiklik yoktur.

Yani, eğer kötü bir şey mi alıyorum diye endişe ediyorsanız, gönlünüz ferah olsun. Kesinlikle kötü bir şey almıyorsunuz :)

Pro

Bir işletme sahibi iseniz bilgisayarınızı yenilerken tercih etmeniz gereken sürüm bu olmalıdır. Home’da olan tüm özelliklerin yanı sıra birçokları için çok önemli bir yere sahip Microsoft’un sunucu sanallaştırma sistemi Microsoft Hyper-V, Windows’un bu sürümünde yer alıyor.

Bununla birlikte server’larınızda sanallaştırma mevzusu çok da sizi alakadar etmiyorsa yine de dikkat çekici özellikler bulunuyor. Bunlardan birisi de İş için Windows Update (Windows Update for Business). Çok büyük firmaların da kullandığı bu güncelleme sistemi, işletim sisteminize birçok güvenlik sistemi ekliyor. Çok katmanlı koruma; cihaz, kimlik ve uygulama bilgisi; cihazların güvenlikten düşmesini engelleyen güncelleme programı bunlardan birkaçı.

Sadece Windows 10 Pro’ya özel olan Device Guard ve Secure Boot gibi uygulamalar, cihazlarınızın kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler tarafından işgal edilmediği -kullanıcı fark etmeksizin- anlayıp raporlar sunuyor. Aynı zamanda tüm sürücülerinize bir kilit vurmanızı sağlayacak şifreleme aracı BitLocker da bu sürümde yer alıyor.

Elbette bütün bu saydığımız özellikler, yazılımcıların da zaman zaman başvurduğu; fakat son derece elzem olan özellikler. Bu sebeple yazılım dünyasına yeni giriş yapmış olsanız dahi Windows 10 Pro almanızı tavsiye ediyoruz.

Enterprise

Microsoft’un standart kullanıcılar için olan Windows 10 sürümlerini yukarıda anlattık. Sıra büyük şirketlere geldi. Windows 10 Pro’daki tüm özellikleri daha da geliştirip çok kullanıcılı hale getiren Windows 10 Enterprise, Uzun Süreli Hizmet Desteği (Long Term Servicing Branch - LTSB) güncellemelerini de alıyor. Değiştirilmesi çok uzun zaman süren ve kritik öneme sahip işlerde -bankacılık sistemleri gibi- ne olursa olsun bu desteğin bulunması gerekiyor. Zira kimse bu kadar büyük alanlarda yeni bir özelliğin tüm sistemi bozmasını istemez.

Windows 10 Enterprise’ın iki sürümü var: E3 ve E5. Enterprise E3 yukarıda bahsettiğimiz özellikler ve Masaüstü Optimizasyon Paketi ile geliyor. E5 ise E3’ün sahip olduğu her şey ve Windows Defender’ın çok daha gelişmiş ve büyük kapsamlı bir versiyonu olarak bilinen Windows Defender Geliştirilmiş Tehdit Koruması sistemine sahip.

Windows 10 Enterprise’ı almak ise çok kolay değil. Öncelikle kullanılacak her bir cihaz için Windows 10 Pro lisansı alınması, ardından da Windows 10 Enterprise yükseltme ücreti ödenmesi gerekiyor. Belirttiğimiz gibi, bu sürüm, bir bilginin kaybedilmesine göz yumulamayacak sistemlerde kullanılıyor. Bu yüzden ödenen para, korunma sağlanması adına fazlasıyla değiyor.

Education:

Windows 10 Enterprise sürümünün getirdiği güvenlik geliştirmelerini akademik amaçlar için kullanan Windows 10 Education, öğretmen ve öğrencilere odaklanıyor. Sadece akademik lisanslama yöntemi ile elde edilebildiği gibi fiyat da kullanılacak cihaz sayısına göre artıyor. Windows 10 Enterprise’da Pro sürümünün üzerine yükseltme ücreti ödemeniz gerekirken Education’da Home sürümünün üzerine ücret ödemeniz gerekiyor.

Windows 10 S:

Standart bir Windows sürümü olmayan bu sürüm, işletim sisteminin çeşitli sebeplerden ötürü kilitlenmesi gerektiği zamanlar için kullanılıyor. Sadece Microsoft Store uygulamalarını çalıştıran Windows 10 S’te, istediğiniz zaman Home ya da Pro sürümüne geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat bu geçişi yaptığınız zaman tekrar “S” sürümüne dönmek mümkün değil.

Windows 10 indirme işlemlerinden önce yapmanız gerekenler:

İnternet bağlantınızın olduğuna emin olun. Yükseltme mi yoksa sıfırdan kurulum mu yapacağınızı belirleyin. Windows kurulu başka bir bilgisayarı yanınızda bulundurun. Minimum 8 GB kapasiteli bir flash belleğiniz olduğunu kontrol edin. Yükleme yapacağınız bilgisayarın sistem gereksinimlerinin tuttuğundan emin olun. Windows 10 Ürün Anahtarı edinin.

İşletim sistemi bilgisayarınızla uyumlu mu?

Windows 10 kurmak için her programda olduğu gibi sisteminizin uyumlu olması, sistem gereksinimlerinin tutması gerekiyor. Bununla birlikte Microsoft, işletim sistemini neredeyse her cihazda çalışabilmesi için tasarlamış. Bu yüzden cihazınızda çok bir problem çıkacağını düşünmüyoruz. Fakat sisteminiz bunları karşılamıyorsa, Windows 10’a geçmenizi önermeyiz. Zira yenilikten ziyade sorunla karşılaşabilirsiniz.

Windows 10 sistem gereksinimleri:

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

RAM: 32-bit için 1 GB / 64-bit için 2 GB

Boş Disk Alanı: 32-bit için 16 GB / 64-bit için 32 GB

Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücüsüyle DirectX 9 veya üzeri

Ekran: 800x600

Bilgisayarınızın 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğunu öğrenin:

Günümüzde çok eski sayılan işlemcilerin bazıları, 64-bit mimarisiyle üretilmemişlerdir. Bu yüzden kurulum yapacağınız bilgisayarda nasıl bir işlemci bulunduğunu kontrol etmelisiniz. Son 15 yılda çıkan bir işlemci kullanıyorsanız, 64-bit olduğunu varsayabilirsiniz. Bununla beraber kesinliği sağlamak adına işlemcinin internet sayfasına bakmalısınız.

32-bit bir işletim sistemi, günümüzde neredeyse hiçbir işe yaramayacaktır. Zira birçok uygulama 32-bit desteğini kesmiştir. Bununla birlikte 64-bit’lik bir bilgisayarda eski 32-bit uygulamaları da sorunsuz biçimde çalıştırabilirsiniz.

Eğer şimdiki bilgisayarınızın 32-bit mi 64-bit mi olduğunu merak ediyorsanız, Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Sistem yolunu takip ederek “Sistem türü” yanında kaç bit olduğunu görebilirsiniz.

Ürün Anahtarı (Key) Alma:

Orijinal Windows 10 kullanmanız için, bir ürün anahtarı (lisans anahtarı, key) satın almanız gerekmektedir. Satın alacağınız anahtar; Windows’un dilini, kaç bit olduğunu, Home ya da Pro sürümünü de belirleyecektir. Bu yüzden doğru anahtarı aldığınızdan emin olmalısınız. Zira bir daha değişiklik yapamayacaksınız.

İngilizce bir Windows aldığınızda, daha sonra Windows dilini Türkçe olarak değiştirebilseniz de sistemin gömülü dili İngilizce olarak kalır ve değiştirilemez. Anahtarı satın alırken dikkat edin.

Microsoft Store’dan, elektronik mağazalarından ya da internetten Windows 10 lisansı satın alabilirsiniz. Araştırma yaparken bazı satıcıların orijinal Windows 10 key’ini çok ucuz fiyatlara sattığını görebilirsiniz. Bunlar genellikle eski ve kullanılmayan bilgisayarlardan sökülen ürün anahtarlarıdır ve birçoğu orijinaldir. Bununla beraber tüm risk sizde.

Windows 10 ISO dosyası(disk görüntüsü) indir

Bir DVD’de bulunan tüm dosyaların internetten indirilmiş versiyonu olan ISO dosyası ile birlikte Windows 10 kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bunun için yapmamız gereken ilk şey, Microsoft’un Windows 10 İndirme sayfasına gitmek ve “Aracı şimdi indirin”e tıklayıp aracı indirmek. Araç, ileriki işlemlerde ISO dosyasını kendiliğinden oluşturacaktır. Oluşturmazsa da endişe etmeyin, onu da anlattık :)

Windows 10 kurulum işlemleri nasıl yapılır?

Media Creation Tool isimli aracı çalıştırdığımız zaman çıkan sayfada kullanım koşullarını kabul edin.



Başka bir bilgisayara kurulum yapacağımız için, ikinci seçeneğe tıklayın.



tıklayın. Dil, mimari ve sürüm seçin. Satın aldığınız Windows ürün anahtarının özellikleriyle uyuşmasına dikkat edin.



dikkat edin. Yükleme yapmak istediğiniz medyayı seçin.

USB seçeneğini seçerseniz, Media Creation Tool tüm işlemleri kendi halledecektir. Fakat bazı zamanlarda bu işlem çalışmayabilir . Bu yüzden Rufus kullanarak manuel bir USB hazırlamanız gerekebilir.

. Bu yüzden Rufus kullanarak manuel bir USB hazırlamanız gerekebilir. Sanal makine kullanarak (Rufus) yükleme yapacaksanız, ISO dosyasına tıklayın. Aksi takdirde USB flash sürücüsünü seçin.



seçin. USB flash sürücüsünü seçmek işlemleri kolaylaştıracaktır. Bilgisayarınızda takılı olana tıklayın ve işleme devam edin .



. Windows 10, internet üzerinden indirilecek ve Windows 10 kurulu bir USB’niz olacaktır.

Rufus kullanarak Windows 10 USB hazırlama:

Bu kısım, daha önce indirdiğimiz Media Creation Tool USB’yi hazırlamakta sorun çıkardığı zamanlar içindir. Eğer USB’de herhangi bir sorun yaşamadıysanız burayı pas geçebilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız adımları aynen uygulayın. Fakat bu sefer USB’yi değil, ISO dosyasını seçin.

Kaydete bastıktan sonra araç, Windows 10 ISO dosyasını bilgisayarınızda oluşturacaktır.

dosyasını bilgisayarınızda oluşturacaktır. Bu linkten Rufus uygulamasını indirin ve kurun. Bunu, flash diske ISO’yu manuel olarak yazmak için kullanacağız.

uygulamasını indirin ve kurun. Bunu, flash diske ISO’yu manuel olarak yazmak için kullanacağız. Rufus’u çalıştırdıktan sonra kurulum yapmak istediğimiz doğru USB belleğin seçili olduğundan emin olun. Belleğin en az 8 GB boyutunda olması gerekiyor.

“SEÇ” butonuna tıklayarak Windows 10 ISO dosyasını seçin.

butonuna tıklayarak Windows 10 Rufus, otomatik olarak neredeyse her ayarı yapacaktır.

Disk Bölüm Düzeni kısmının GPT , Hedef Sistem kısmının ise UEFI olarak kalmasında fayda var. Zira yeni ve güncel bir bilgisayara kurulum yapılacağını düşünüyoruz.

, Hedef Sistem kısmının ise olarak kalmasında fayda var. Zira yeni ve güncel bir bilgisayara kurulum yapılacağını düşünüyoruz. Eğer eski bir bilgisayara kurulum yapacaksanız, Disk Bölüm Düzeni’ni MBR; Hedef Sistem’i de BIOS olarak değiştirin.

“BAŞLAT” diyerek Windows 10 ISO dosyasını USB belleğe yazın. Bellekteki tüm bilgiler biçimlendirilecektir.

diyerek dosyasını USB belleğe yazın. Bellekteki tüm bilgiler biçimlendirilecektir. İşlem bitince kurulum yapmaya hazır bir Windows 10 USB belleğiniz olacaktır.

Windows 10 USB ile kurulum yapma:

İçerisinde herhangi bir işletim sistemi bulunmayan bilgisayara Windows 10’u, hazırladığımız USB ile kuracağız. Bunun için öncelikle USB’yi yeni bilgisayara takın.

Kurulumun gerçekleşmesi için, bilgisayarın boot edilme sırasını değiştirmemiz gerekiyor.

Bu yüzden BIOS veya UEFI’ye girmeliyiz. Bilgisayarınız açılırken Function tuşlarına (F1, F2, F3, F10, F12); ESC’ye; ya da Delete tuşuna art arda basın.

Açılan kısımda, Boot menüsünü bulun. Her bilgisayardaki konumu farklıdır, menülerde dolaşmaktan çekinmeyin.

İlk boot sırasına flash diskinizi koyun. Kurulum yaptıktan sonra, burayı tekrar sabit disk olarak değiştireceksiniz.

“Save Changes and Reset” diyerek BIOS ya da UEFI’den çıkın.

Bilgisayar tekrar başladığında işletim sistemini sabit diskte değil, USB’de arayacaktır. Böylece Windows 10 kurulumu başlamış oldu.

Kurulum penceresinde Windows’un dilini, zaman ve para birimini, klavye düzenini seçin ve devam edin.

Bir süre geçtikten sonra çıkan “Yükleyin” tuşuna basın.

Windows’u aktive etme penceresi karşınıza çıktığında, edindiğiniz ürün anahtarını belirtilen yere girin. Windows 10 etkinleştirme buradan yapılıyor.

Ardından Windows’u yüklemek istediğiniz diski seçin. Bilgisayarınızda hem SSD hem HDD bulunuyorsa, SSD’yi seçin.

seçin. Bilgisayarınızda hem SSD hem HDD bulunuyorsa, SSD’yi seçin. “Yeni” tuşuna basarak bir partition oluşturun.

Windows 10, kendisini bilgisayara kurmaya başlayacaktır.

Kurulum işlemi bittiğinde bir uyarı alacak ve Microsoft hesabınızda giriş yapmanız istenecektir. İsterseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. Fakat hesabınızı bilgisayarınızla ilişkilendirmenizi öneririz.

Tüm işlemler bittikten sonra, Windows kurulumu tamamlanacaktır. Bilgisayarınızı dilediğiniz biçimde kullanabilirsiniz.

Bu şekilde Windows 10 Kurulum rehberimizin sonuna gelmiş oluyoruz. USB kullanarak başka bir bilgisayara sıfırdan Windows işletim sistemi kurmayı anlattığımız bu yazıda, her şeyi detaylandırdığımızı düşünüyoruz. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz :)