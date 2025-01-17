Microsoft'un isteğe bağlı olarak sunduğu 24H2 güncellemesi birçok kişide sorunlara yol açmıştı. Güncelleme artık zorunlu hâle geliyor.

Windows 11 kullanıcılarının artık adını bile duymak istemediği 24H2 güncellemesi, Microsoft tarafından kullanıcılara kurulmaya zorlanıyor.

Her büyük güncellemede olduğu gibi 24H2 de bir süreliğine isteğe bağlı güncelleme olarak kaldı ancak artık Windows 11 kullanıcılarının tamamı için zorunlu hâle geliyor.

Windows 11 24H2 güncellemesi isteğe bağlı olmaktan çıkıyor

24H2 güncellemesi ilk olarak aylar önce isteğe bağlı bir şekilde kullanıcılara sunulduğunda birçok kullanıcı güncellemeyi yapmış ve gerek oyun performanslarında gerek günlük kullanımlarında binbir çeşit sorunla karşılaşmışlardı. Öyle ki Microsoft bu sorunları çözmek için bir dönem güncellemeyi geri çekmiş ve düzeltmeler yayınlamıştı.

Microsoft, 24H2 güncellemesini “tam kod değişimi” olarak tanımlıyor. Güncelleme kapsamında yeni özellikler yer alıyor olsa da temelde tüm bilgisayar kullanımınızı etkileyecek kapsamlı iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Şirketin açıklamasına göre 24H2 güncellemesinin kurulum süreci önceki sürümlere kıyasla çok daha uzun sürebilir. Bu nedenle güncellemeyi yapacağınız vakti doğru seçmekte fayda var.