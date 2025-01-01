İşletim sistemlerine yönelik bir araştırma, Windows 11'in ciddi kan kaybı yaşadığını ortaya koydu. Kullanıcılar, Windows 10'a dönüş yapıyorlar.

Pazar araştırma şirketi Statcounter, işletim sistemlerine yönelik son araştırmasına ilişkin sonuçlarını yayımladı. Yapılan araştırma, Aralık 2024 dönemi itibarıyla hâlâ Windows 10'un zirvede olduğunu gözler önüne serdi. Üstelik Windows 11, son birkaç aydır kullanıcı kaybı yaşıyor.

Bu araştırmayı düzenli olarak sürdüren Statcounter, Ekim 2024 döneminde Windows 11'in yüzde 35,5 seviyelerinde pazar payına sahip olduğunu açıklamıştı. Ancak bu oran, Aralık 2024 itibarıyla yüzde 34,1 seviyesine geriledi. Windows 10 ise Ekim 2024'te yüzde 60,95'lik pazar payına sahipken Aralık 2024 itibarıyla yüzde 62,73 seviyelerine kadar yükseldi.

Windows işletim sisteminin kendi içindeki pazar payı durumu şöyle:

Versiyon Pazar payı Windows 10 Yüzde 62,73 Windows 11 Yüzde 34,1 Windows 7 Yüzde 2,4 Windows 8.1 Yüzde 0,29 Windows XP Yüzde 0,23

Windows 11 neden kan kaybediyor?

Windows 11'in kullanıcı kaybetmesinin temel nedeni, 24H2 güncellemesi gibi görünüyor. Çünkü Microsoft, bu güncellemeyi yılın son dönemlerinde kademeli olarak kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak hem güncellemenin kendisini yapamayan kullanıcılar oldu hem de güncellemeden sonra tonla sorun yaşandı. Hâl böyle olunca kullanıcılar, artık resmî destek için sona gelen Windows 10'a geri dönüş yapmaya karar vermiş gibi görünüyorlar.