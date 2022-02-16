Microsoft, bugün yayımladığı güncellemeyle birlikte Windows 11'e resmen Android uygulama desteği getirdi. Şu anda sadece Amazon Appstore üzerinden çalışan özellik, ne yazık ki yalnızca ABD'de kullanılabiliyor.

Microsoft’un Windows 11 işletim sistemi için duyurduğu en heyecan verici özelliklerden birisi olan Android uygulamaları çalıştırabilme özelliği, en sonunda ilk haliyle işletim sistemindeki yerini aldı. Microsoft, Windows için bugün yayımladığı KB5010414 güncellemesiyle birlikte birçok iyileştirmeyi, düzenlemeyi ve elbette Android uygulama desteğini getirdi.

Şu anda tüm Windows 11 kullanıcıları için Windows Update üzerinde indirilebilir olan güncelleme, Amazon Appstore uygulaması üzerinden seçili Android uygulama ve oyunlarını Windows 11’de çalıştırılabilmesini sağlıyor. Uygulamalar, Windows 11 üzerinde bu şekilde çalıştırılıyor:

Windows 11’de Android uygulamaları çalıştırılabiliyor:

Güncellemenin bizim için en büyük eksisiyse, özelliğin şu anda Amazon Appstore üzerinde çalıştırılıyor olması. Windows’a ilk kez gelen Amazon Appstore, henüz ülkemizde kullanıma girmemesi nedeniyle Android özelliğini kullanmamızın önüne geçiyor. Önizleme güncellemesiyle gelen özellik, şu anda yalnızca ABD’deki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, Windows 11’de Amazon Appstore üzerinde şu anda yalnızca Audible, Kindle, Subway Surfers, Lords Mobile, Khan Academy Kids ve seçili diğer uygulamalara erişebiliyor. Öte yandan güncelleme, beraberinde yalnızca Windows 11 yeniliğini de getirmedi.

Güncellemeyle gelen diğer yenilikler:

Görev çubuğuna gelen yeni araçlar:

Güncellemeyle birlikte görev çubuğunda Windows Teams görüşmesi sırasında sesi kapatıp açabileceğiniz ve ekran paylaşmaya başlayabileceğiniz kısa yollar eklendi.

İkinci monitörler artık saati gösterecek:

Birden fazla monitör kullananların şikayet ettiği bir nokta olan ana monitör dışında diğer monitörlerdeki görev çubuğunda tarih ve saatin gözükmemesi durumu artık düzeltildi. Tüm monitörler, tarih ve saati gösterebilecek.

Yeniden tasarlanan Media Player ve Not Defteri:

Windows 11’in beklenen özellikleri arasında yer alan yeniden tasarlanan Media Player ve Not Defteri, bugünkü güncellemeyle yayımlandı.