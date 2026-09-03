Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı KB5120998 güncellemesi, kullanıcıların masaüstü özelleştirme ayarlarını tamamen bozarak arka planları düz siyah renge dönüştürüyor

Microsoft’un geçtiğimiz günlerde Windows 11 25H2 ve 24H2 sürümleri için yayınladığı isteğe bağlı önizleme güncellemesi olan KB5120998, kullanıcılara ciddi görsel problemler yaşatmaya başladı.

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Güncellemeyi yükleyen sistemlerde kişiselleştirilmiş masaüstü arka planları düzgün şekilde yüklenemiyor ve sistem otomatik olarak simsiyah bir arka plana geçiş yapıyor. Maalesef hatalar bunlarla da sınırlı değil. Birkaç gün önce mouse ayarlarını bozduğu da ortaya çıkmıştı.

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Microsoft, sorunları kabul etti ve çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı

Microsoft tarafından yapılan uyarılara göre işletim sisteminin kabuk mimarisine bağlı diğer özelleştirme seçenekleri de bu sorundan etkilendi. Slayt gösterisi modundaki duvar kağıtları ve yüksek karşıtlık temaları da dahil olmak üzere birçok kişiselleştirme ayarı işlevini kaybediyor.

Yaşanan problemin en can sıkıcı yanı ise kullanıcıların manuel müdahalelerinin sonuçsuz kalması. Masaüstü ayarlarını el ile sıfırlamaya veya yeni bir görsel seçmeye çalışan kullanıcılar, hangi değeri seçerse seçsin sistem ayarları doğru yükleyemediği için tekrar varsayılan siyah ekrana geri dönüyor. Yani KB5120998 güncellemesini kuran ve bu hatadan etkilenen kullanıcıların şimdilik siyah ekranla yaşamaktan başka seçeneği bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde fare ayarlarının bozulması ve Defender tarafındaki hatalı uyarılarla da gündeme gelen KB5120998 güncellemesi için Microsoft resmî bir açıklama yaptı. Şirket, sorunun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Maalesef şimdilik resmî bir geçici çözüm paylaşılmadı. Düzeltmenin yakında gelecek bir Windows güncellemesiyle sunulacağı belirtildi.