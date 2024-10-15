Windows 11'in en yeni sürümü olan 24H2 güncellemesi sonrasında birçok kullanıcı internette kopma sorunları yaşadığını belirtti.

Windows 11’in 24H2 güncellemesi geçtiğimiz haftalarda kademeli bir şekilde kullanıcılara sunulmaya başlandı ancak güncelleme bazı kullanıcılar için ciddi internet kopmalarına yol açtı.

Güncellemeyi yükleyen birçok kişi, hem kablolu hem de kablosuz bağlantılarında problem yaşadığını belirten şikâyetlerde bulundu. Birçok forumda dile getirilen sorun, Microsoft'un resmi forumlarında paylaşılan ve 60’tan fazla yanıt içeren bir başlıkta da dile getirilen çeşitli raporlarla doğrulandı.

Microsoft'tan çözüm gelmiş değil

İlginç bir şekilde bazı kullanıcılar güncellemenin ilk kurulumunda bir sorun yaşamadıklarını ancak bilgisayarlarını ikinci sefer başlatmalarının ardından internet bağlantılarının kesildiğini belirtiyor. Bu da sorunun tahmin edilenden daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.

Şu an için Microsoft’un bu soruna dair herhangi bir geçici çözüm sunduğuna dair bir bilgi yok. Bu nedenle kullanıcılar için önerilen tek yol, 23H2 sürümüne geri dönmek olarak görünüyor.

24H2 güncellemesinin yalnızca internet sorunları değil, aynı zamanda kullanıcı arayüzü yavaşlaması, fare imlecinin kaybolması gibi farklı problemler de yarattığı da şikâyetlerde belirtilen konular arasında. Ayrıca bazı kullanıcılar, disk alanlarının bir kısmının gizemli bir şekilde dolduğunu ve nasıl temizleyeceklerini bilmediklerini belirtiyor. Microsoft'un bu sorunlara ne zaman çözüm bulacağı ise merak konusu.

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