Windows 11, şifre anahtarlarının bulut senkronizasyonu ve 1Password entegrasyonunu sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Windows Hello arayüzünü yeniden tasarlayan Microsoft, şifre anahtarlarının bulut senkronizasyonu ve 1Password entegrasyonunu mümkün kılıyor.

Yenilenen Windows Hello, şifre anahtarlarınızı Microsoft hesabınıza veya 1Password, Bitwarden gibi üçüncü taraf hizmetlere kaydetmenize olanak tanıyor.

Yüz tanıma ve parmak izi ile kolay kimlik doğrulama

Windows 11 ile entegre olabilmesi için yeni bir API sunuluyor. Bu sayede, mobil cihazınızdaki şifre anahtarlarını PC'nizde de kullanabileceksiniz. Şu anda bazı uygulamalarda QR kodları ve benzeri yöntemlerle mobil cihazdan kimlik doğrulama mümkün.

Tek seferlik bir kurulum işleminden sonra yüz tanıma, parmak izi veya PIN kullanarak birden fazla Windows 11 cihazında şifre anahtarları ile kimlik doğrulama yapılabilecek. Bu yeni özellikler, önümüzdeki aylarda Windows Insider kullanıcıları için erişilebilir olacak.

Microsoft, önümüzdeki hafta düzenlenecek Authenticate 2024 konferansında geliştirilmiş Passkey desteği hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı planlıyor.