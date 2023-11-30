Eskiden Düz Çizgi Bile Çizemeyen Paint, Artık Yazdığınız Her Şeyi Görsele Dönüştürebiliyor!

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Microsoft, Windows 11'deki Paint'e yapay zekâ destekli metinden görüntü üretme desteği getirdi. DALL-E 3 entegrasyonu, Windows 11 kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

Yapay zekâ odaklı teknolojilerin yaygınlaşması, özellikle de teknoloji şirketlerini bu konuda yeni adımlar atmaya zorladı. Örneğin Microsoft; Windows 11'e yapay zekâ destekli özellikler getirmek için uzun zamandır çalışıyor. Gelen son haberler ise Microsoft'un en ikonik yazılımlarından Paint'in, artık çok daha gelişmiş özelliklerle donatılacağını gözler önüne seriyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Microsoft'un Paint'e DALL-E 3 desteği getireceğinden bahsetmiştik. Kullanıcılar, Paint'e yazacakları ufak bir metnin görüntü hâline gelmesini sağlayabileceklerdi. İşte bu özellik, an itibarıyla Windows 11 kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Henüz dağıtım aşamasında olan özellik, Paint kullanımında artışlar yaşanmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Paint'in metinden görüntü oluşturma desteği böyle görünecek:

paint

Microsoft, Paint'e eklediği DALL-E 3 desteğini "Cocreator" olarak isimlendirdi. Sağ üst kısımda bulunacak özellik, oldukça basit bir kullanım deneyimi sunacak. Özelliği aktif eden kullanıcı, bir metin yazacak ve ardından da stil belirleyecek. Yapay zekâ, aldığı girdiye göre görüntü üretecek. Kullanıcı, üretilen görüntüyü bilgisayarına kaydedip, dilediği yerde paylaşabilecek. 
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Microsoft Paint'in son dönemlerde kazandığı yeni özellikler, Cocreator'den ibaret değil. Yazılım, artık yapay zekâ destekli arka plan temizleme aracına da sahip. Ayrıca Paint, Adobe Photoshop'un en önemli özellikleri arasında yer alan "katman" özelliğini de içermeye başladı.  Hatta dahası da var. Microsoft, tüm bunlara ek olarak Paint'te metin ve nesne kopyalama özelliği için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak : https://www.theverge.com/2023/11/29/23981310/microsoft-ms-paint-cocreator-openai-ai-dall-e-3-text-to-image-generator-available
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