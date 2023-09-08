Microsoft'un Paint için test etmeye başladığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde görüntülerin arka planlarını tek bir dokunuşla temizleyebilecekler. Evet, Microsoft arka plan temizleme aracını ilk Paint'in yayınlanmasından 38 yıl sonra anca getiriyor...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir ikonik resim çizme uygulaması Paint üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Paint'e yapay zekâ destekli özellikler geleceğinden bahsetmiştik. Şimdiyse yine aynı uygulama fakat farklı bir özellik ile karşınızdayız. Microsoft, tüm kullanıcıları memnun edecek bir özelliği test etmeye başladı.

Windows 11'in yeni özelliklerinin test edildiği 11.2306.30.0 kodlu Insider sürümde tespit edilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, bir görselin arka planını tek bir dokunuşla temizleyebilecekler. Paint'te açılan görüntüyü otomatik olarak algılayacak özellik, Paint'in üst menüsüne eklenecek bir buton ile kullanılacak. Microsoft, kullanıcı isterse manuel olarak da arka plan temizliği yapabileceğini ifade ediyor.

Paint'in yeni özelliği işte böyle çalışacak

Microsoft'un Paint'te test ettiği yeni özellik, pek çok kullanıcı için önemli. Zira bir fotoğrafın arka planını temizlemek, çoğu zaman üçüncü taraf yazılımları kullanmayı gerektiriyor. Hatta bazı yazılımlar, sadece bu işlem için ücret bile talep ediyor. Microsoft'un söz konusu özelliği Paint'e getirecek olması, Windows kullanıcılarının harici bir uygulamaya duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırmış olacak.

Ancak, Microsoft Paint'in arka plan temizleme aracı ile ilgili önemli bir bilinmez var. Kullanıcıların bu yeni özellikle ne zaman tanışacakları bilinmiyor. Insider sürüm kullanıcıları tarafından gelecek geri bildirimler, özelliğin yeniden geliştirme aşamasına dönmesine veya son kullanıcıya ulaşmasını sağlayacaktır. Tüm bunların zaman meselesi olduğunu belirtelim.

Paint'e gelecek diğer yeni özellikler için: