Paint'e gelecek yeni bir özellik ortaya çıktı. Bazı Insider kullanıcıları tarafından test edilen yeni özellik, Paint'e Adobe Photoshop'un en temel özelliklerinden Katman'ın geleceğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son dönemlerde Windows 11 uygulamalarına odaklanmış durumda. İş öyle bir noktaya geldi ki artık günaşırı yeni özellikler hakkında bilgi sahibi olmaya başladık. Gelen son haberler, Microsoft'un zaten hedef tahtasına oturttuğu Paint uygulamasına önemli bir yenilik daha geleceğini gözler önüne seriyor.

Windows 11'in 11.2308.18.0 kodlu Insider sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, Paint'e Adobe Photoshop'un en klasik özelliklerinden bir tanesinin geleceğini gözler önüne seriyor. Bu özellik, "Katman" olarak karşımıza çıkmış durumda. Kullanıcılar, böyle giderse Paint'i bir numaralı görüntü düzenleme aracı olarak kullanmaya başlayacaklar. Neticede Paint için herhangi bir ücret ödemeye gerek yok.

Paint'in Katman özelliği böyle görünecek:

Katman özelliği, bir taslak üzerinde aynı anda birden çok görüntünün işlenebilmesini sağlar. Bu bağlamda; arka planını çıkarttığınız bir görüntüyü başka bir arka plan üzerine yerleştirebilir, tüm katmanlar üzerinde bağımsız olarak çalışabilirsiniz. İşte Paint'in yeni özelliği ile tüm bunlar ücretsiz olarak kullanılabilir olacak.

Haberimizin başında, Microsoft'un son dönemlerde Paint'e odaklandığını söylemiştik. Bu bağlamda; uygulama yakın bir gelecekte yapay zekâ ile desteklenen bazı özellikler alacak. Öyle ki yazdığınız bir metni otomatik olarak bir görüntü haline getirebileceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Paint'in arka plan temizleme özelliğine kavuşacağını bildirdik. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Paint'in artık gelişmiş bir fotoğraf düzenleme uygulaması haline dönüşmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.