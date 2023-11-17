Microsoft'un Windows 10 ile ilgili planları değişti. Geçmişte, bu işletim sistemine yeni özellik sunmayacağını açıklayan şirket, şimdi Windows 11'in yapay zekâ destekli özelliklerini Windows 10'a getirmeye karar verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dünyanın en çok tercih edilen işletim sistemi Windows 10'u emekliye ayırdı. Ocak ayında Windows 10 seri numarası satmayı bırakan şirket, nisan ayında yaptığı açıklama ile de Windows 10 22H2'nin, işletim sistemi için son büyük özellik güncellemesi olacağını duyurdu. Ancak gelen son haberler, Windows 10 için yol haritasının değişmiş olduğunu gözler önüne seriyor.

Windows 10 için son büyük özellik güncellemesi demek, bu işletim sisteminin bir daha yeni özelliklerle donatılmayacağı anlamına geliyor. Microsoft, işletim sistemini sadece güvenlik açıkları ve diğer küçük iyileştirmeler kapsamında güncellemeye devam edecek. Ancak üst düzey yöneticilerden Aaron Woodman tarafından yapılan yeni bir açıklama, Windows 10'a büyük bir yenilik geleceğini ortaya koydu.

Windows 11'in yapay zekâ destekli sohbet botu Copilot, Windows 10'a geliyor!

Woodman'ın açıklamasına göre Microsoft'un birkaç ay önce duyurduğu ve Windows 11'de yerleşik olarak da bulunan yapay zekâ destekli sohbet botu Copilot (eski adıyla Bing Chat), çok yakın bir gelecekte Windows 10'a eklenecek. Böylelikle işletim sistemini Windows 11'e yükseltmeyen kullanıcılar, Windows 10'da da yapay zekâ destekli hizmetten faydalanabilecekler.

Windows 10'a eklenecek Copilot, görev çubuğunun sağ köşesine yerleştirilecek. Simgeye tıklayan kullanıcı, yapay zekâ destekli bot ile konuşmaya başlayacak. Ancak Aaron Woodman, Windows 10'daki Copilot'un biraz daha yalın olacağını açıkladı. Windows 11'in Copilot'undaki tüm işlevsellikler, Windows 10'da bulunmayacak.

Yine de her bilgisayarda çalışmayabilir

Windows 10'a Copilot ekleneceği kesinleşmiş olsa da bu özellik, tüm bilgisayarlarda çalışmayabilir. Çünkü Copilot'un kendine has sistem gereksinimleri bulunacak. Mesela Windows 10'u 2 GB RAM kapasitesi olan bir bilgisayarda çalıştırabiliyorsunuz ancak Copilot için en az 4 GB RAM gerekecek.

Copilot, Windows 10 için yeni bir başlangıç olabilir

The Verge, Microsoft'un Windows 10 ile ilgili kararına ilişkin daha fazla bilgi edinmeyi başardı. Aaron Woodman ile yapılan görüşmede, Microsoft'un Windows 10 için aslında daha fazla yapay zekâ özelliği düşündüğü ancak bunların şimdilik değerlendirme aşamasında olunduğu bilgisi paylaşıldı.