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Windows 11'de Sürekli Bu Uyarıyı Alıyorsanız Endişe Etmeyin: İşte Yapmanız Gerekenler!

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Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına Windows Defender'in kapalı olduğuna dair gönderilen bildirimlerin hatalı olduğunu doğruladı.

Windows 11'de Sürekli Bu Uyarıyı Alıyorsanız Endişe Etmeyin: İşte Yapmanız Gerekenler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son günlerde çok sayıda Windows 11 kullanıcısı, Windows Defender'in kapalı olduğuna dair peş peşe uyarı mesajları almaya başladı.

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Sistemde güvenlik açığı bulunduğu hissini uyandıran bu durumun, Windows 11’deki bir sistem hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Microsoft, hatalı bildirimlere rağmen arka plandaki güvenlik mekanizmalarının sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini doğruladı.

İçerikten Görseller

Windows 11'de Sürekli Bu Uyarıyı Alıyorsanız Endişe Etmeyin: İşte Yapmanız Gerekenler!
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Birçok kullanıcıya Windows Defender uyarısı gönderiliyor

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Kullanıcı geri bildirimlerine göre bu uyarılar, bilgisayar açıldığı andan itibaren gün boyunca ekranda görünmeyi sürdürüyor. Sistem her ne kadar korumasız göründüğünü iddia etse de yerleşik güvenlik aracı Microsoft Defender arka planda sessizce görevini yapmaya devam ediyor. Ayrıca bu uyarılar doğrudan sistem düzeyinde tetiklendiği için standart bildirim ayarlarını değiştirmek de mesajları engellemeye yetmiyor.

Sorunun yalnızca Windows 11 ile sınırlı kalmadığı, bazı Windows 10 kullanıcıları ile Windows Server altyapısı kullanan kurumsal ağlarda da benzer şikayetlerin yaşandığı bildirildi. Bu durumla karşılaşan kullanıcıların, Defender uygulaması üzerinden "Gerçek Zamanlı Koruma" özelliğinin aktif olduğunu teyit ettikten sonra uyarılara aldırış etmemeleri ve herhangi bir üçüncü taraf antivirüs yazılımı yüklememeleri öneriliyor.

Microsoft, sorunun varlığını resmen kabul ederek yayın sağlığı paneli üzerinden bir açıklama paylaştı. Şirket, hatalı antivirüs uyarılarını tamamen ortadan kaldıracak bir yama üzerinde çalıştığını ve düzeltmenin kısa süre içinde otomatik bir güncelleme ile sunulacağını belirtti.

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