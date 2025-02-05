Avrupa Birliği'nin kararı sonrası Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde önemli bir değişikliğe gidecek.

Microsoft, Windows 11’in Başlat menüsü üzerinden gerçekleştirilen aramaları etkileyecek yeni bir değişikliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Güncelleme ile birlikte Windows 11’in Başlat menüsündeki arama sonuçları artık “Windows” ve “Bing Web Araması” olarak iki ayrı kategoriye ayrılacak. Böylece kullanıcılar, yerel dosyalar ve internet aramaları arasındaki farkı daha net bir şekilde görebilecekler.

Başlat menüsü aramaları artık Bing'i zorunlu kılmayacak

Şimdiye kadar Başlat menüsü üzerinden yaptığınız aramaların bağlamı ne olursa olsun arama sonuçları kısmında Bing Web Araması sonuçları da görünüyordu. Bu yeni güncelleme ile birlikte bir nevi bu dayatma ortadan kalkacak.

Ayrıca Microsoft yeni güncelleme kapsamında Windows Arama’da özel web arama sağlayıcılarının kullanılmasına izin verme, Microsoft Edge’i kaldırma ve Bing web aramasını komple devre dışı bırakma gibi seçenekler de sunarak kullanıcıların işletim sistemi üzerindeki kontrolünü artıracak.

Microsoft’un Bing ve Edge’i Windows kullanıcılarına dayatma eğilimi uzun süredir Avrupa Birliği tarafından yakından inceleniyordu. Yeni güncelleme ile gelecek bu değişiklikler doğrudan Avrupa Birliği'nin direktifleri kapsamında gerçekleşecek.

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