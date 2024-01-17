Bir YouTuber, Windows 12'nin nasıl olabileceğini hayal etmekle kalmadı, bu konsepti bir de tanıtım videosuna dönüştürdü. Tasarladığı arayüz ise Microsoft'a ilham verebilecek cinsten.

Hayran yapımı tasarımlar her zaman için ilgi çekmiştir. Bu bir futbol takımı forması, bir telefon ya da bir arayüz konsepti olabilir. Konseptlerin en ilgi çekici yanı ise insanların ne istediklerine dair bir fikir vermesidir. YouTuber AR 4789'un son geliştirdiği Windows 12 konsepti de bunlardan biri.

"Keşke Windows 12 böyle olsa" dedirten tasarım

YouTuber daha önce, Windows 11'in tarzını Windows XP'ye uyarladığı bir video ile dikkat çekmişti. Yeni videosunda ise geçmişe gitmek yerine yüzünü geleceğe dönerek Windows 12'yi hayal etti. Videonun ismi "Windows 12 - The Revolutionary" oldu, yani devrimci.

Konsept videosuna baktığımızda gözümüze ilk çarpan şey, Başlat menüsünün sadeleştirilmiş olduğu ve en altta yer alan bir düğmeye basılarak kullanıldığı oldu. Güç, ayarlar ve diğer seçenekler de açılan menünün en üstünde olmalarıyla dikkat çekti. Tasarımda elbette ki yuvarlatılmış çerçeveler kullanıldı. Ayrıca ekranın üst kısmında yer alan görev çubuğunda da Hızlı Erişim Aksiyon Merkezi göze çarpıyor. Konseptte bu çubuğun, kullanıcı ihtiyaçlarına göre tamamen kişiselleştirilebilir olduğu görülüyor.

Dosya Tarayıcı ve Ayarlar uygulamaları da yeni konseptte çok daha yumuşak, sadeleştirilmiş ve görsellerle desteklenmiş durumda. Konseptin masa üstü ise menüsü ve widget'ları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Buradaki arka plan görselleri de yapay zekâ tarafından oluşturuluyor. Microsoft, gerçekten de bir yapay zekâ arka plan görsel aracı üzerinde çalışmış olsa da odağını Copilot'a vermesinden dolayı bu aracın gelişimi sekteye uğramıştı.