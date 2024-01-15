Microsoft, Windows 11 bilgisayarların klavyesine eklenecek Copilot tuşu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bu tuş, bir zorunluluk olmayacak. Ayrıca bu tuşun yerini, üretici firma belirleyecek.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un aldığı önemli bir karardan bahsettik. Karara göre Windows 11 lisanslı bilgisayarlara, şirketin yapay zekâ destekli sohbet botu Copilot'u çalıştırmaya yarayacak yeni bir klavye tuşu eklenecekti. Bu tuş, sağ taraftaki CTRL tuşunun yerine entegre edilecekti.

Bu tuş, Microsoft ile ilgili forumlarda bazı tartışmalara yol açtı. Pek çok kullanıcı, mevcuttaki bir tuşun değiştirilmesini, geçmiş alışkanlıklar nedeniyle istemedi. Tepkilerin farkına varan Microsoft ise konuyla ilgili geri adım atmış gibi görünüyor.

Yeni tuş zorunlu olmayacak ve herhangi bir yere eklenebilecek!

Microsoft'un yaptığı resmî açıklamaya göre Copilot tuşu, Windows 11 lisanslı bilgisayarlar için bir zorunluluk olmayacak. Üstelik üreticiler, bu butonu herhangi bir tuş yerine de yerleştirebilecekler. Yani buradaki tercih, tamamen üreticiye bırakılacak. Bir dipnot olarak; Acer gibi birkaç markanın daha şimdiden Copilot tuşlu bilgisayarlar tanıttığını söyleyelim.

Microsoft, Windows 11'de yapay zekâyı etkin olarak kullandırtmak istiyor. Bazı kullanıcılar, bunun bir zorlama olacağını düşünüyordu. Ancak Microsoft'un son açıklaması, kullanıcıların yapay zekâ noktasında zorlamalarla karşı karşıya kalmayacaklarını gözler önüne seriyor.