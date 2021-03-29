Bir geliştirici ve hacker olan Albacore, günümüzden yaklaşık 20 yıl önce desteği kesilen Windows 95'te bir sürpriz yumurta keşfetti. Söz konusu sürpriz yumurta, Microsoft'un o dönemki dahili e-posta uygulamasının geliştiricilerini listeliyor.

Bir oyunda, uygulamada ve hatta filmde yayınlandıktan yıllar yıllar sonra sürpriz yumurta keşfetmek kesinlikle anormal bir durum değildir. Bununla birlikte bir geliştirici ve hacker olan Albacore, günümüzde neredeyse hiçbir kullanıcısı bulunmayan Windows 95’te bir sürpriz yumurta keşfederek takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Konuyla ilgili açıklamalarını ve söz konusu sürpriz yumurtanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Albacore, Windows 95’in “Internet Mail” adındaki dahili e-posta programında, geliştiricilerini onurlandırmak adına gömülmüş bir sürpriz yumurta olduğunu keşfetti. İlginç olan ise şu ana kadar hiç kimsenin böyle bir sürpriz yumurta keşfettiğine dair bir açıklama yapmamış olması.

Albacore’un aktardığı bilgilere göre Windows 95’te “Internet Mail” programını açıp Yardım>Hakkında adımlarını uygulayıp açılan pencerede comctl32.dll dosyasına tıklayıp klavyenizde “MORTIMER” yazdığınızda küçük bir pencere açılıyor ve Internet Mail programını geliştirenlerin isimleri listeleniyor.

Söz konusu sürpriz yumurtaya ulaşmanın ne denli karmaşık olduğunu düşünürsek, neden şu ana kadar keşfedilemediğini daha iyi anlayabiliriz. Yine de benim daha çok aklıma takılan konu, Albacore’un 2021 yılında durup dururken neden Windows 95 yükleyip, Internet Mail uygulamasının Hakkında sayfasına ulaşıp belirli bir dosya adına tıkladıktan sonra durup dururken(!) klavyesinde “MORTIMER” yazdığı oldu. Hacker olmadığım için olsa gerek...