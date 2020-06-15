Windows 10 Çalıştır Komutları - 2020

Windows Çalıştır komutları sayesinde, sadece klavyenizden kısayolları yazarak, ulaşmak istediğiniz bölmelere rahatça erişebilirsiniz. Herkesin işine yarayabilecek çalıştır komutları listemizi sizler için hazırladık.

Windows’un çalıştır özelliği, bilgisayar üzerinde yapılacak işlemlere kısa yoldan ulaşmamıza olanak sağlıyor. Çalıştır komutlarını bildiğimiz ve kullandığımız takdirde, bilgisayarımızda yapacağımız işlemlerin süresi gerçekten de gözle görülebilir bir şekilde kısalıyor.

Klavye üzerinden yazılabilen komutlar sayesinde, bilgisayar kullanıcıları işletim sistemi ayarlarını kolayca yapabilir ve bu da hem insana hem zaman hem de pratiklik kazandırmış olur. Herkesin işine yarayacak Windows 10 çalıştır komutları listemizi sizler için hazırladık.

Çalıştır nedir?

Windows’un sunmuş olduğu çalıştır özelliği, yazımızın başlarında da belirtmiş olduğumuz üzere işletim sistemi üzerinden yapılacak ayarlara kısayollar ile ulaşmamıza olanak sağlar. Windows’ta çalıştır penceresini açmak son derece basit. Bunun için isterseniz klavyede aynı anda Windows ve R tuşlarına basabilir, ya da başlat seçeneğinin yanında bulunan arama bölümüne “çalıştır” yazarak pencereyi açabilirsiniz. Pencere açıldıktan sonra, aşağıda vereceğimiz komutları girerek yapmak istediğiniz işleme kolayca ulaşabilirsiniz.

Windows 10 için çalıştır komutları:

Bilgisayar yönetimi: compmgmt.msc

compmgmt.msc Disk temizleyici: cleanmgr

cleanmgr Disk yönetimi: diskmgmt

diskmgmt Olay görüntüleyicisi: eventvwr

eventvwr Karakter eşlem: charmap

charmap Yazı tipi oluşturma ve düzenleme: eudcedit

eudcedit Program ekle veya kaldır: appwiz.cpl

appwiz.cpl Monitör özellikleri: desk.cpl

desk.cpl Aygıt yöneticisi: devmgmt.msc

devmgmt.msc Setup programı: iexpress

iexpress Güç seçenekleri: powercfg.cpl

powercfg.cpl Hesap makinesi: calc

calc İnternet özellikleri: inetcpl.cpl

inetcpl.cpl Bölge ve dil ayarları: intl.cpl

intl.cpl Oyun kontrolleri: joy.cpl

joy.cpl Büyüteç: magnify

magnify Fare özellikleri: main.cpl

main.cpl Ses ayarları: mmsys.cpl

mmsys.cpl Paylaşılan klasörler menüsü: fsmgmt.msc

fsmgmt.msc Sistem bilgisi aracı: msinfo32

msinfo32 Uzak masaüstü bağlantısı: mstsc

mstsc Kaynak izleyicisi: resmon

resmon Ekran okuyucusu: narrator

narrator Ekran klavyesi: osk

osk Performans izleyicisi: perfmon

perfmon Kayıt defteri: regedit

regedit Görev yöneticisi: taskmgr

taskmgr Denetim masası: control

control WordPad: write

Bilgisayar yönetimi: compmgmt.msc

Bilgisayar yönetimi, bilgisayarınıza günlük yaşanan olayları takip ederek hangi sistemlerde problem olduğunu görmenize olanak sağlar. Bu komut sayesinde formatlama yapabilir, sürücülerinizi biçimlendirebilir, yeni sürücü tanımlayabilir ve dosya biçimini değiştirebilirsiniz.

Disk temizleyici: cleanmgr

Disk temizleyici sayesinde sabit diskinizde bulunan gereksiz çöp dosyaları temizleyebilirsiniz. Diskinizde bulunan gereksiz dosyalar silindikten sonra bilgisayarınızın performansının gözle görülebilir bir şekilde artığını göreceksiniz.

Disk yönetimi: diskmgmt.msc

Windows disk yönetimi, bilgisayarınızdaki depolama alanlarını yönetmek için kullanılır. Harddisk, flash bellek, SSD, harici disk gibi sürücüleri bilgisayara tanımlamak, biçimlendirmek, kapasitelerini düşürmek veya silmek için disk yönetimini kolayca kullanabilirsiniz.

Olay görüntüleyicisi: eventvwr

Olay görüntüleyicisi çalıştır komutları arasında en önemli bilgilere sahip olan özelliklerden birisidir. Windows, işletim sisteminizde bulunan tüm yazılımsal ve güvenlik uygulamalarını kayıt altında tutar ve gerekli durumlarda yaşanan problemleri Windows’a aktarır. Olay görüntüleyicisi sayesinde de kayıt altında tutulan bütün işlemleri görüntüleyebilirsiniz.

Karakter eşlem: charmap

Karakter eşlem, klavyenizde bulunmayan karakterleri yazmanızı ve kopyalamanızı sağlar. Bu menüde internette rastlayabileceğiniz bütün karakterleri bulmak mümkündür.

Yazı tipi oluşturma ve düzenleme: eudcedit

Eudcedit sayesinde bilgisayar üzerinde yeni yazı tipi oluşturabilir veya karakterleri düzenleyebilirsiniz. Farklı fontlarda yazı yazmak istediğiniz zaman kendinize özel karakter oluşturmak istediğinizde bu çalıştırma komutunu kullanabilirsiniz.

Program ekle veya kaldır: appwiz.cpl

Appwiz.cpl, bilgisayarınıza yeni bir programı eklemenize veya var olan bir programı kaldırmanıza olanak sağlar. Program ekle veya kaldır menüsünü açtığınızda aynı zamanda hangi programın bilgisayarınızda ne kadar yer kapladığını da görebilmeniz mümkün.

Monitor özellikleri: desk.cpl

Desk.cpl, bilgisayarınıza bağlı olan monitörün özelliklerini görüntülemenize ve monitör üzerinden ayar yapmanıza olanak sağlar. Bu menü üzerinden ekranınızın çözünürlüğünü seçebilir, gelişmiş görüntü ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Aygıt yöneticisi: devmgmt.msc

Aygıt yöneticisi, bilgisayarınızda yüklü olan donanımlara erişebilmenizi sağlar. Bilgisayarınızda kullandığınız bütün aygıtlar aygıt sürücüsü ile Windows’a tanımlanır. Aygıt yöneticisi sayesinde bu aygıtlara yükleme, güncelleme ve kaldırma gibi işlemleri uygulayabilirsiniz.

Setup programı: iexpress

Setup programı, Windows’un kendi bünyesinde bulunan ve arşiv yapmaya yarayan, aynı zamanda da kurulum sihirbazı gibi görevi olan son derece pratik ve kullanışlı bir programdır. Bu program sayesinde dosyalarınızı sıkıştırıp exe formatına getirebilirsiniz.

Güç seçenekleri: powercfg.cpl

Güç seçenekleri menüsü, kullanıcıya güç planlarını değiştirip özelleştirebilme imkanı sunar. Mevcut olan güç planları kullanabilir veya kendinize göre yeni bir plan oluşturabilirsiniz.

Hesap makinesi: calc

Adında anlaşılacağı üzere hesap makinesini açabilmek için çalıştır komutuna calc yazmak yeterli olacaktır. Hesap makinesi seçeneğinin bazen başlat menüsünde seçilmesinin zor olduğu göz önüne alındığında yukarıda belirttiğimiz komutla hesap makinesini açmak gayet basit olacaktır.

İnternet özellikleri: inetcpl.cpl

İnternet özellikleri menüsünde giriş sayfası, internet güvenliği gibi seçeneklere ulaşmanız mümkün. Ağ ayarlarınızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman ilk başvuracağınız yer internet özellikleri menüsüdür.

Bölge ve dil ayarları: intl.cpl

Bilgisayarınız genellikle otomatik olarak saat ve tarihi kendisi belirlese de, bazen bu işi kendiniz yapmanız gerekebilir. Bilgisayarınızı bulunduğunuz konuma ve saate göre ayarlayabilmek için çalıştır komutuna intl.cpl yazmanız yeterli olacaktır.

Oyun kontrolleri: joy.cpl

Bilgisayarınıza herhangi bir oyun kontrolcüsü bağladıysanız, bu menü üzerinden kontrolcüye erişebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Büyüteç: magnify

Gerçek hayatta kullandığımız gibi bilgisayarlarımızda da büyüteç bulunur. Okunması zor yazılarda veya detaylı çalışmalarda büyüteci kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Fare özellikleri: main.cpl

Main.cpl, fare özelliklerinizi kişiselleştirebileceğiniz, ayarlarını değiştirebileceğiniz kullanması son derece kolay olan Windows’un sunmuş olduğu özelliklerden biridir. Bu menü sayesinde bilgisayar deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Ses ayarları: mmsys.cpl

Ses giriş çıkış aygıtlarınızı ayarlayabilmek için yukarıda vermiş olduğumuz çalıştır komutunu girerek ses ayarları menüsünü açabilirsiniz. Bu menü üzerinden hangi ses aygıtlarını kullanacağını belirleyebilir, kişisel ses ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz.

Paylaşılan klasörler menüsü: fsmgmt.msc

Yerel ağlar sayesinde bilgisayarınızda bulunan klasörleri diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Eğer paylaştığınız klasörün yolunu unutursanız, fsmgmt.msc komutu sayesinde diğer kullanıcılarla paylaşmış olduğunuz klasörleri rahatça görebilirsiniz.

Sistem bilgisi aracı: msinfo32

Sistem bilgisi aracı, bilgisayarınızda sistem bilgilerine ve özelliklerine erişebileceğiniz, donanımlarınızın detaylı bilgilerine ulaşabileceğiniz bir pencere açar. Bu menü sayesinde bilgisayarınızın özelliklerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Uzak masaüstü bağlantısı: mstsc

RDP, yani Windows Remote Desktop Connection, aynı ağa ve internete bağlı başka bir bilgisayar tarafından bilgisayarımıza uzaktan erişmenize olanak sağlar.

Kaynak izleyicisi: resmon

Kaynak izleyicisi, performans izleyicisinin bir ileri versiyonu olarak görülebilir ve bu menü sayesinde hangi işlemin bilgisayarınıza ne kadar yük bindirdiğini görebilirsiniz. Donanım ve yazılım hakkındaki bütün bilgileri kaynak izleyicisi sayesinde gerçek zamanlı öğrenebilirsiniz.

Ekran okuyucusu: narrator

Ekran okuyucusu, bilgisayarınızın fare imlecinizi üzerine götürdüğünüz her yeri size sesli olarak okumasına olanak sağlar. Bu özellik, bir yazıyı okumanıza vakit bulamadığınız durumlarda gerçekten de işe yarayabilir.

Ekran klavyesi: osk

Ekran klavyesi, fiziksel klavyenizin olmadığı durumlarda farenizi kullanarak klavye kullanmanıza olanak sağlayan bir uygulamadır. Özellikle bankacılık işlemlerinizde ekran klavyesi kullanmak oldukça önemlidir.

Performans izleyicisi: perfmon

Performans izleyicisi sayesinde bilgisayarınızın performans istatistiklerini rahatça gözlemleyebilirsiniz. Performans izleyicisinde aynı zamanda sonuçları çözümlemek ve raporları görmek için Veri Toplayıcı Kümeleri oluşturabilirsiniz.

Kayıt defteri: regedit

Kayıt defteri, bilgisayarınıza yüklü olan bir programa ait bütün verilerin bir arada toplanmasını sağlar. Bu menü sayesinde programa dair en küçük veri dosyasını bile bulabilir, gerekli gördüğünüz verileri tamamen silebilirsiniz.

Görev yöneticisi: taskmgr

Çalıştır komutları arasında en çok bilinen komutlardan birisi taskmgr, görev yöneticisini açmanıza olanak sağlar. Görev yöneticisi üzerinden bilgisayarınızda açık olan programları görüntüleyebilir, işlemleri sonlandırabilirsiniz.

Denetim masası: control

Çalıştır komutları arasında en çok kullanılan bir diğer komut olan control, denetim masanızı açar. Denetim masası üzerinden bilgisayarınızda aklınıza gelebilecek bütün ayarlara ulaşabilirsiniz.

WordPad: write

Çalıştır komutları listemizin son sırasında WordPad’i açan write komutu bulunuyor. WordPad’i açarak not almak istediğiniz şeyleri kolayca buraya yazabilir ve daha sonra tekrar okumak için kaydedebilirsiniz.