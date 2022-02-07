Çoğu bilgisayar mikrofon performansı konusunda pek başarılı değildir. Harici bir mikrofona tonla para ödemek yerine Wo Mic uygulaması ile akıllı telefon mikrofonunuzu bilgisayarınız için kullanabilirsiniz. Gelin Wo Mic nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları inceleyelim ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detayları görelim.

Nedendir bilinmez, neredeyse hiçbir bilgisayarın kamera ve mikrofon performansı kimse için yeterli değildir. Daha önce buradaki yazımızda telefon kameranızı nasıl bir webcam olarak kullanabileceğinizi anlatmıştık. Wo Mic uygulamasıyla da telefon mikrofonunuzu bilgisayarınız için kullanabilirsiniz. Çünkü Wo Mic, pek çok farklı uygulamaya göre çok daha temiz bir ses aktarımı sağlar.

Wo Mic uygulaması ile telefonunuzu bilgisayar mikrofonu olarak kullanmak oldukça verimli çünkü pek çok akıllı telefon mikrofonu, profesyonel kayıt yapabilecek kadar güçlüdür. Harici bir mikrofon satın alıp tonla para harcamak yerine bu tür bir uygulama ile telefon mikrofonunuzu kullanabilirsiniz. Gelin Wo Mic nedir, nasıl kullanılır yakından bakalım ve uygulama hakkında bilmeniz gerekenleri görelim.

Wo Mic nedir?

Wo Mic, akıllı telefonunuzun dahili mikrofonunu ya da akıllı telefonunuza bağlayarak kullanabileceğiniz mikrofona sahip farklı aygıtları bilgisayar mikrofonu olarak kullanmanızı sağlayan tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Wo Mic kullanabilmek için hem bilgisayarınıza hem de akıllı telefonunuza bir uygulama indirmeniz gerekiyor.

Wo Mic ne işe yarar?

Wo Mic, akıllı telefon mikrofonunuzu kablolu ya da kablosuz olarak bilgisayarınız üzerinden kullanmanızı sağlar. Skype, Zoom ve diğer görüntülü konuşma uygulamalarıyla uyumlu çalışır. Güçlü bir telefon mikrofonunuz varsa Wo Mic ile bilgisayarınız üzerinden ses kaydı alabilirsiniz.

Sesli video kayıtları için de Wo Mic uygulamasını kullanabilirsiniz. Çoğu video üreticisi görüntüyü ayrı, sesi ayrı kaydeder ve sonra birleştirir. Wo Mic uygulaması ile telefon mikrofonunuzu bilgisayarınız üzerinden kullanabildiğiniz için senkronize olarak aynı görüntü kaydı üzerine sesi de kaydedebilirsiniz. Wo Mic, Twitch gibi canlı yayın platformlarında da başarılı bir şekilde çalışır.

Wo Mic nasıl kullanılır?

Adım #1: Android için buradan, iOS için buradan Wo Mic mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin.

Android için buradan, iOS için buradan Wo Mic mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Adım #2: Windows için buradan, Linux için buradan Wo Mic masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirin.

Windows için buradan, Linux için buradan Wo Mic masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirin. Adım #3: Bilgisayarınızdan uygulamayı açın ve bağlantı türünü seçin.

Bilgisayarınızdan uygulamayı açın ve bağlantı türünü seçin. Adım #4: Telefonunuzdan mobil uygulamayı açın ve bağlantı türünü seçin.

Telefonunuzdan mobil uygulamayı açın ve bağlantı türünü seçin. Adım #5: Mikrofon modunu seçin.

Mikrofon modunu seçin. Adım #6: Mobil uygulamadan aktarımı başlatın.

Mobil uygulamadan aktarımı başlatın. Adım #7: Masaüstü uygulamadan aktarımı başlatın.

Wo Mic uygulaması ile akıllı telefon mikrofonunuzu bilgisayar mikrofonu olarak kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Hem masaüstü hem de mobil uygulamayı kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, her iki cihazda da aynı bağlantı türünü seçmektir.

Wo Mic uygulaması ile telefon mikrofonunuzu kablolu ya da kablosuz olarak bilgisayar mikrofonu olarak kullanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı, Wi-Fi ağı ve bluetooth üzerinden sağlanır. Bu nedenle her iki cihazın da aynı ağa bağlandığından emin olun. Kablolu bağlantı ise akıllı telefonunuzun USB kablosunun bilgisayarınıza bağlanması ile gerçekleşir.

Mikrofon modu seçmek de son derece önemlidir. Karşınıza çıkan ilk seçenek, akıllı telefonunuzun dahili mikrofonu olacaktır. Diğer seçenekler ise telefona bağladığınız aygıta göre değişir. Örneğin kulaklıklı bir mikrofon kullanmak istiyorsanız o aygıtı seçmelisiniz. Zaten bağlandığınız zaman hangi aygıtın sizin olduğunu anlayacaksınız.

Bazı Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Wo Mic uygulaması direkt olarak çalışmayabilir. Böyle bir durumda Aygıt Yönetici sayfası üzerinden Wo Mic uygulamasını kontrol edin. Ses ayarlarını açarak kullanmakta olduğunuz mikrofon olarak Wo Mic seçeneğini tercih edin. Çoğu durumda bu iki işlem sorunu çözecektir.

Wo Mic kullanmanın avantajları:

Ücretsiz bir kablosuz mikrofona sahip olmuş olursunuz.

Tıpkı gerçek bir mikrofon gibi çalışır.

Tüm PC uygulamaları ile uyumludur.

Gecikme süresi oldukça azdır.

Hızlı ve kolay kuruluma sahiptir.

Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda bile otomatik olarak yeniden bağlantı sağlar.

USB, Bluetooth, Wi-Fi ve Wi-Fi direct gibi pek çok farklı bağlantı destekler.

Wo Mic uygulamasını kullanmanın avantajları genel olarak bu şekilde. Eğer sık sık bir bilgisayar mikrofonuna ihtiyaç duymuyorsanız Wo Mic uygulaması son derece işe yarardır. Kablosuz bağlantı sırasında gecikme ve kopmalar olması normaldir. Kesintisiz bir bağlantı için kablolu olarak aktarım yapmanız öneriliyor.

Wo Mic güvenli mi?

Wo Mic uygulaması basit bir çalışma prensibine sahiptir ve çok fazla erişim izni istemez. Bugüne kadar hakkında bir şikayet olmadığı için güvenli demek mümkün. Yine de en azından mikrofonunuza erişeceğini unutmayın. Farklı erişim izinleri isterse emin olmadan izin vermeyin.

Dikkat etmeniz diğer bir nokta da Wo Mic uygulamalarını indirdiğiniz kaynaklardır. Eğer güvenilir olmayan kaynaklardan Wo Mic yükleme dosyası ve APK dosyası indiriyorsanız virüs ve kötü amaçlı yazılım ihtimali her zaman vardır. Bu tür durumların önüne geçmek için her zaman resmi internet sitelerini ya da güvenilir kaynakları tercih edin.

Akıllı telefon mikrofonunuzu bilgisayar mikrofonu olarak kullanmanızı sağlayan Wo Mic nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Wo Mic uygulamasını kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.