Warcraft 3’ün ardından bir anda ortaya çıkan ve 17 yıldır oyuncuların hayatında yer alan World of Warcraft’ı bu kadar efsane yapan nedir?

Dünyanın aylık ücretle erişebildiğimiz neredeyse tek oyunu World of Warcraft, Efsane Oyunlar yazı dizimizin yeni konuğu. Dünyanın tartışmasız en kült MMORPG oyunu olan World of Warcraft nasıl oldu da bu denli efsanevi oldu dersiniz? Hele ki son yıllarda Blizzard’a böyle yeni oyuncu kazandırmayı nasıl başarıyor?

Bir oyun düşünün ki yıllar geçtikçe daha iyi bir hale geliyor. Warcraft’ın destansı hikayesini burada öve öve bitiremeyebiliriz. Peki bu yazımızda neyi inceleyeceğiz derseniz, aslında şöyle her madde altında size World of Warcraft’ın nasıl bu kadar muazzam olduğunu anlatan “oyunun resmi videoları ve müzikleri eşlik edecek”. Hadi yeni Efsane Oyunlar bölümümüz başlasın.

Vanilla dönemi, World of Warcraft hikayesi başlıyor:

Aslına bakarsanız Vanilla döneminin öyle ahım şahım bir hikayesi yok. Blizzard bu noktada tek kelimeyle bir ısındırma turuna başlıyor. Tabi o kadar uzun zaman Warcraft 3 oynayınca 3D modellemelere falan dibimiz düşüyordu. Normal şartlarda RPG oyunlarda görebileceğimiz karakter modellemeleri bir anda bir MMORPG oyunun içinde karşımıza çıkınca “lan noluyor?” olduk. Bu noktada işin en mükemmel kısmı şuydu; yıllardır içinde bulunduğumuz Warcraft evrenini hep tepeden ve kötü grafiklerle görmeye alışınca bir anda karşımızda muazzam modellemeler ve gerçekçi grafiklerle karşılaşınca (o dönem için öyle geliyordu bize dalga geçmeyin) insanın dibi düşüyordu.

Bu noktada şunu belirtmek gerekiyor. Warcraft gibi bir evrenin Online dünyaya taşınması birçok benzer oyun için ilham vericiydi. Düşünün bir oyun yaratıyorsunuz, kitaplarınız var, muazzam bir hikaye arka planına sahipsiniz ve oyun aylık ücretle oynanabiliyor. 2005-2006’da doların kuru ne kadardı sohbetine hiç girmeyelim de… Kredi kartlarının yeni ortaya çıkmaya başladığı bir zamandan bahsediyoruz. Oyun ortalama olarak beklenen etkiyi o dönemde yarattı denebilir.

World of Warcraft, online oyunlarda market anlayışını tüm dünyaya aşıladı:

Evet efendim, oyun ortaya çıktı. Özellikle MMORPG piyasası o dönemde Wow’a tek kelimeyle gülüyordu ki ben bile en başında alışamamıştım. Oyuncular arasında; oyun marketi kullanma ve kredi kartıyla alışveriş yapma alışkanlığı, güveni vb. birçok açılımı o dönem World of Warcraft sayesinde yaşandı. Blizzard bu konuda birçok oyun firmasının cesaretini arttırmış olmalı ki akabinde çıkan oyunlarda geniş market yapıları görüyoruz.

Bu konuda tek başarısız olan Aion oldu muhtemelen. World of Warcraft’ın karşısına Aion Online rakip olmak isterken bir süre sonra kendisini free2play olarak buldu. Bu da üzücü tabii… Wow’un en büyük avantajı zaten kendi kitlesini oyuna entegre etme kısmıydı. Warcraft 3 oynayan o kadar çok insan vardı ki Thrall karakterini bir sefer görmek için bile aylık parasını öderdiniz oyunun. O dönem YouTube’da falan öyle fıldır fıldır istediğiniz oyunun videosunu göremiyordunuz. Twitch.TV falan da yok ne yapalım dostlar?

Blizzard, gerektiği zamanda ek paket ve hikaye üretmeyi bilen bir firma oldu:

World of Warcraft’ın Legion ek paketine kadar, en iyi yapılmış ek paket Burning Crusade’di. Blizzard’ın yaratıcı ekibi Burning Crusade’i öylesine güzel planlamıştı ki… Zaten Legion’ın da bu kadar tutmasının en büyük nedeni oyuncuların Burning Crusade aşkıydı denebilir. Illidan Stormrage karakterinin Warcraft oyuncuları üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Yazının ilerleyen bölümünde değineceğim.

Şimdi dürüstçe bir şey yazayım. Ben ve az önce yukarıda okumuş olduğunuz arkadaşlarım bu oyunun hikaye olarak daha fazla uzayamayacağını düşünüyorduk. Baktığınız da kitaplar belli, lore belli… World of Warcraft’a finalde Titan’lar inecek ve oyun ücretsiz olacak diye düşünüyorduk ki dünya da bunu düşünen sadece biz değildik emin olun. Bugün baktığınızda oyun tam anlamıyla 9 ek pakete dönüştü. Blizzard ekibi iyi ya da kötü sürekli yazıyor. Mists of Pandaria ve Warlords of Draenor her ne kadar kötü hikayelere sahip olsa da yaratıcı ekip hiç vazgeçmiyor.

World of Warcraft Sinematikleri adeta birer film gibi:

Bu oyunun çok popüler olmasının en büyük nedeni sinematikleri olabilir. Öyle ki yıllar boyunca bir World of Warcraft filmi beklemiştik (çıktı da). Oyunun sinematiklerini toplasanız bir film kıvamına geliyor resmen. Blizzard gerçekten bu konuda oldukça başarılı bir noktayı yarattı. Yeni çıkacak ek paketlerin sinematikleri oyuncuyu kendine o kadar bağlıyor ki inanılmaz bir heyecan yaratıyor.

Bununla beraber oyunda yaptığınız her ana görev sonrasında yine bir sinematik izliyorsunuz ve resmen aslında Warcraft romanının içinde hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de World of Warcraft’ın oyuncuyu içine alın yapısı nedeniyle oldukça efsane bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece animasyon yapsa Blizzard oyun hiç olmasa yine bu kadar popüler olurdu.

Oyun atmosferi ve oynanış mekanikleri:

Bir defa SWTOR dışında hiçbir oyunda olmayan çok önemli bir unsur Wow’da var. Hiçbir eşya ya da kaplama sebepsiz yere oyuna yerleştirilmiyor. Oyunun atmosferi de sizi içine alıyor. Örnek vermek gerekirse raidlerde yer alan ağaçların bile orada durmasının bir nedeni var. Oyunda da alanların kendi müzikleri, o haritaya özel tasarımlar ve canlıların bulunması oyunu oldukça keyifli hale getiriyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum Wow fan boyu değilim ama, Wow dışında herhangi bir MMORPG oyunun oturup müzik playlistini bugüne kadar hiç dinlemedim.

World of Warcraft bugün bildiğimiz mana da ortaya çıkan RPG mekaniklerinin temelini atıyor diyebiliriz. Özellikle MMORPG oyunlarda “zıplama” mantığı Wow’un eseri. Oyunlarda gelişmiş “emote” kullanmakta bildiğiniz gibi Wow’un öncülüğünde ortaya çıkan bir kavram haline geldi.

Blizzard ek paketlerindeki dengesizlik şikayet konusu:

Şimdi oyunun hep güzel yönlerini yazdık bir de kötü tarafları var. Öncelikle Mists of Pandaria, Warlords of Draenor ve Battle for Azeroth oldukça kötü ek paketlerdi. Wow oyuncusu hangi hikayeyi verirsen ver yer mantığı maalesef işlemiyor. Birde sadık oyuncu kitlesi genellikle üyeliklerini yenilemeyerek Blizzard’a gerekli mesajları veriyor.

Pandaria çok lüzumlu bir ek paket değildi. Pandaları oyuna daha farklı dahil edebilirsiniz ama sadece bunun üzerine bir ek paket yapmak neresinden bakarsanız bakın sıkıcı. Asya mimarisiyle bir sezon geçirmek istesek Silkroad vb. oyunlar oynardık zaten. WoD ek paketine gelecek olursanız “geçmiş-gelecek” konsepti doğru bir Warcraft mantığı değil maalesef. Blizzard’ın en büyük faili sanırız bu olabilir. Film çıkardınız ve eski karakterleri oyuna yansıtmanın bir yolunu arıyorsunuz diye oyuncuları geçmişe göndermek? Battle for Azeroth konusunda konuşmak istemiyorum keza olmamış. Ama Legion ve Shadowlands çok başka bir ek paket. Yani bunu söylemekten kesinlikle gocunmuyorum.

Bu kadar yadzık WoW nasıl bu kadar efsane oldu toparlayalım mı?

Oyuncuyu içine çeken hikayesi

Oynanış mekanikleri

Atmosferi

MMORPG dünyasında öncü olması

Genişleyen dünya yapısı

Sinematikleri

World of Warcraft’ı efsaneleştiren öğeler içinde yer alıyor. Düşünün ki bir oyunda “bineğe binebilmek ve uçabilmek” gibi kavramları bile Wow hayatımıza yerleştirdi. Evet belirli bir ölçüde Ultima Online’da bunu başarabiliyorduk ama direkt olarak kurtlara binmek gibi bir kavram hayatımızda hiç yoktu. Uçmaksa yani… Oyun içindeki achievement sistemi bile oldukça keyifli seçilmiş.

Her açıdan bugün ki MMORPG oyunlara şekil veren ve oyun dünyasına kazandıran World of Warcraft bu yüzden önemli. Dünyada hem ek pakete hem de aylık olarak ödeme yaptığınız kaç oyun var düşünsenize? Blizzard’ın pazarlama zekası bu noktada çok güzel çalışıyor. World of Warcraft düşüşe geçince Hearthstone’u yarat ve yeni nesili World of Warcraft’a yönlendir. Kısacası bu oyunu hala oynuyor olmamın da temel nedenlerini sizlerle paylaştım. Klasik bir inceleme yazısı gibi Wow’u ek paketlerle incelemek yerine bir bütün halinde incelemek daha mantıklı geldi.,

Özel bölüm: Illidan Stormrage

İzninizle size kısacık iki küçük paragraftan oluşan bir Illidan Stormrage güzellemesi yapmak istiyorum. Warcraft tarihi boyunca bu kadar itilen, kakılan, dışlanan, köpek çekilen kaç karakter vardır? Tyrande Whisperwind’i sevmiş ama bir Tyrande sevdası yüzünden Malfurion tarafından dışlanmış bu adam be. Ezel Stormrage diye dizisini yaparsın bunun. Adam Arcane büyü kullanalım, bak çarşı karışırsa fena olur diyor gidip cezalandırıyorsun, paat yıllar sonra bütün elfler arcane büyü kullanıyor. Ayıptır ayıp… Zamanında Sunwell’i bu adama bıraksalar halbuki bugün böyle mi olurdu?

Bir de şunu eklemek istiyorum; adamı 10.000 yıl hapsedip sonra gidip “Illidan yaa çok fena şeyler oldu, Gul’dan ortalığın anasını ağlatıyor gözünü seveyim gel bir tur bizi kurtar” demekte neresinden bakarsanız bakın ayıptır yani. Adam Azeroth’un öz gerçek kahramanı. Bu adama Gul’dan kafatasından kolye veriyorsanız onu altınla kaplayıp verin ki herkes “Thug Life Illidan” görsün. (Tyrande yenge sana ayrıca ayıp yani)

BONUS: Kısa bir World of Warcraft anısı

Size biraz kendi anılarımdan bahsedeceğim. 2005 yılı gibiydi, o dönemde Türkiye’nin en büyük kitap mağazalarında World of Warcraft’ın paketi satışa çıkmıştı. Bende o dönemler Webtekno ekibinden Koray Kutun’un abisi Mehmet Kutun’la Warcraft 3 oynuyorum. Şimdilerde Lelouch olarak tanıdığınız Şükrü Şentürk, Mehmet Kutun ve ben lise de sınıf arkadaşıyız. Birkaç arkadaşımız daha var. Bizim Warcraft ekibi gitti World of Warcraft’ı satın aldı. Benim de kafamda, “ya alınır mı? Zaten Ultima Online varken Wow’u kim oynasın” falan diye düşünceleri var.

Şükrü ve Mehmet’in sınıftaki Wow muhabbeti belli bir noktadan sonra beni öyle bir hale getirdi ki… Birde sınıfta sürekli “UO var oğlum! Wow ne? Aylık para verilir mi oyuna?” falan diye söyleniyorum. O dönemde Warcraft Ejderhanın Günü isimli kitabı okuyorum. Delikanlılığa da laf söyletmemek için gittim gizli gizli bir CD’de ben aldım. Muhtemelen hayatımda online oyunlara bakışımın değiştiği gün diyebilirim. Warcraft hikayelerinin ardından Azeroth’da kanlı canlı bir karakter olma gelişimim işte böyle başladı.

Sizler de umarım bu yazıyı beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta incelememizi istediğiniz oyunu yorumlarda yazmayı unutmayın.