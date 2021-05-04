Verdiğiniz Paranın Hakkını Veren 22 PC Oyunu

Bildiğiniz üzere oyun alırken alacağımız oyunun vereceğimiz paraya değip değmeyeceği konusunda gerçekten kafalarımız karışıyor. Peki hangi oyunlar verdiğimiz paranın hakkını gerçekten veriyor?

PC platformunda oyuna para vermek konusunda ciddi tereddütler yaşıyoruz. Özellikle Steam gibi platformlarda oyunların yorumlarını okumak ve anlamak çok önemli. Türkiye şartlarında bir oyuna 10 TL gibi bir ücret verirken bile gerçekten düşünüyoruz. Bununla beraber bir oyun seçmek ve almakta gerçekten çok zor.

Cyberpunk 2077 satın alan oyuncuların son isyanının ardından verdiğimiz paranın hakkını veren ve gerçekten eğlence anlamında para çokomel ilişkisini kurabileceğimiz oyunları sizler için listeledik. Umuyoruz bu listemiz oyun almak ve seçmek konusunda sizi rahatlatacaktır. Belki de aldığınız oyunlar konusunda “ya bu kadar vermeseydim iyidi” demenizin önüne geçecektir.

Paranın hakkını veren PC oyunları:

The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Valheim Grand Theft Auto 5 PlayerUnknown's Battlegrounds The Long Dark Astroneer The Elder Scrolls V: Skyrim Dragon Age Inquisition Darksiders 3 Fallout 4 Metro Exodus Nioh 2 Dark Souls 3 Red Dead Online Mount & Blade 2: Bannerlord FIFA 21 Wolfenstein 2: The New Collossus Mortal Kombat 11 Euro Truck Simulator 2 Don’t Starve Cyberpunk 2077

Efsanevi oyun The Witcher 3: Wild Hunt

Çıkış yılı: 2015

2015 Fiyatı: 59,99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt gerçekten yapılmış en iyi RPG oyunlardan biri olabileceği gibi 60 TL’nin hakkını gerçekten veren nadir oyunlardan biri. Hikayesi ve oynanışıyla beraber 60 TL’lik performansı kat kat alabileceğiniz parasının hakkını sonuna kadar karşılayan en eğlenceli yapımlar arasına girebilir.

Western konseptinin en büyük temsilcisi: Red Dead Redemption 2

Çıkış yılı: 2019

2019 Fiyatı: 299,99 TL

Şu oyuna sadece hikayesinden dolayı 300 TL verilir arkadaşlar. RDR 2 Gerçekten inanılmaz eğlenceli ve keyifli bir oyun. Red Dead Redemption’ın PC ortamına yeni geldiğini düşünecek olursanız bugüne kadar PS’de hiç oynamadıysanız alın keyfini çıkarın.

Yeni nesil survival: Valheim

Çıkış yılı: 2021

2021 Fiyatı: 32 TL

Ark Survival Evolved, Minecraft vb. oyunlardan sıkıldıysanız 32 TL’lik fiyatıyla Valheim gerçekten keyif veren bir oyun olacak. İyi bir arkadaş çevreniz varsa daha da eğlenebilirsiniz.

Oyun dünyasının rock yıldızı: Grand Theft Auto 5

Çıkış yılı: 2015

2015 Fiyatı: 156,74 TL

GTA 5’i bir dönem Epic Games’den belki ücretsiz almış olabilirsiniz. Ancak hala almadıysanız 157 TL’lik bir oyun olduğunu söylemekte büyük yarar var. Keza GTA 5 Online performansı nedeniyle de daha uzun bir süre eskimeyecek. Rockstar’ın da kısa sürede GTA 6 getirmeye pek niyeti yok. Bu oyun bildiğin fiyat/performans sayılabilir.

Oyun kendi parasını çıkartıyor mu? PlayerUnknown's Battlegrounds

Çıkış yılı: 2017

2017 Fiyatı: 87 TL

PUBG’de talep ettiği parayı çok rahat çıkaran bir oyun. Hatta biraz beklerseniz yaz indirimlerinde daha ucuza alabilirsiniz. Oyundan kasa düşürüp satıp eşya transferi yapıp oyundan kar etmeniz bile mümkün.

Bohem havasıyla The Long Dark

Çıkış yılı: 2017

2017 Fiyatı: 50 TL

The Long Dark gerçekten bohem havası ve depresif havasıyla şahane bir hayatta kalma oyunu. 50 TL’ye uzun oynanışı ve eğlenceli yapısıyla oldukça keyif veriyor. Epic Games’in ücretsiz dağıttığı zaman alamadıysanız üzülmeyin 50 TL’nin karşılığını bol bol hayvan saldırısı olarak alabilirsiniz.

Astronot olmaya hazır mıyız? Astroneer

Çıkış yılı: 2016

2016 Fiyatı: 50 TL

2016’dan beri bu kadar geliştirilen ve eğlenceli olan nadir oyunlardan biri Astroneer olabilir. Sevimli çizimleri ve mühendislik yeteneklerinizi arttıracak mekanikleriyle oldukça keyif alacağınız eğlenceli bir oyun olacak.

Fus Ro Dah! The Elder Scrolls V: Skyrim

Çıkış yılı: 2016

2016 Fiyatı: 114,99 TL

Skyrim konusunda ne yazalım ki şimdi? Bu oyunu alıp oynamadıysanız oynayın arkadaşlar. Oyun dünyasının kült yapımları arasına girmiş bir oyunu oynamamak artık ayıptır.

Zengin hikaye sevenlere: Dragon Age Inquisition

Çıkış yılı: 2014

2014 Fiyatı: 279,99 TL

Single Player bir oyunun nesine 280 TL verelim diyebilirsiniz belki ama oyun asla single player gibi değil. Oynanış mekanikleri ve karakterlerin özenle yazılmış hikayelerini düşünecek olursanız gerçekten Dragon Age Inquisition verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar veriyor. Bu oyunda tek sorun İngilizce dil bilginiz olabilir o da yoksa gelişecektir.

Hack and Slash severler için: Darksiders 3

Çıkış yılı: 2018

2018 Fiyatı: 269 TL

Hack&Slash oyunlar içinde Darksider 3 gerçekten özel bir yere sahip. Alternatif bir dünyanın karanlık gerçekliğinde geçen Darksiders gerçekten deneyimlenmesi gereken bir oyun. Bu arada oyun %100 verdiğiniz paranın karşılığını verecek.

Kıyamet sonrası profesyonelleri için: Fallout 4

Çıkış yılı: 2015

2015 Fiyatı: 133 TL

Fallout 4 çıktığı günden bu yana oldukça popüler bir oyun. Zaten Skyrim neyse Fallout 4’te o. Gerçekten ciddi bir Fallout fanıysanız oyundan eğlenmeniz muhtemel ancak değilseniz de Fallout 4 sayesinde yakında olacaksınız.

Gerçek bir hayatta kalma savaşı: Metro Exodus

Çıkış yılı: 2019

2019 Fiyatı: 249 TL

Metro’nun geniş hikayesi ve oynanış mekanizması nedeniyle oldukça keyif alacaksınız. Kitaptan uyarlanan Metro Exodus gerçekten çok düşünülmüş harika bir hikayeye sahip. Metro’da kesin olarak 250 TL’nin karşılığını veriyor.

Asya mimarisi severlere: Nioh 2

Çıkış yılı: 2021

2021 Fiyatı: 249 TL

Asya mitolojisi ve hikayelerinin hayranıysanız mutlaka Nioh 2’yi deneyimlemeniz gerekiyor. Hiç kolay olmayan bununla beraber harika bir atmosferik ortama sahip Nioh 2 gerçekten keyifle oynayabileceğiniz bir oyun.

Egzotik ve Gothic bir dünya: Dark Souls 3

Çıkış yılı: 2016

2016 Fiyatı: 179 TL

Dark Souls 3 için yazacak ya da karalayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu oyuna 180 TL verdim diye asla üzülmeyin keza karanlığı iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Arkadaşlarla tren soyma keyfiiiii: Red Dead Online

Çıkış yılı: 2020

2020 Fiyatı: 159 TL

Red Dead Redemption 2’yi satın almak istemiyorsanız daha uygun fiyata arkadaşlarınızla Western dünyasına adım atabilirsiniz. Girin Red Dead Online’a tabiri caizse ortalığı karıştırın. 159 TL’lik Co-Op oyun olmaz falan demeyin, kütür kütür oluyor.

Bekledik ve Geldi! Mount & Blade 2: Bannerlord

Çıkış yılı: 2020

2020 Fiyatı: 149,99 TL

Mount & Blade 2: Bannerlord uzun zamandır M&B oyuncularının beklediği yegane yapım olabilir. Tale Worlds’u desteklemek için bile 150 TL verilebilecek bir oyun ama bu noktada önemli bir şey söylemek istiyorum. M&B 2 yatırımlık bir oyun olabilir. Yakın zamanda “online” bir dünya da çok başka bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Futbol Severlere FIFA 21

Çıkış yılı: 2020

2020 Fiyatı: 419,99TL

FIFA 21’e sadece pandemi döneminde bu para verilir. Oyun zaten çok sık indirime giriyor hatta şuan biz bu yazıyı sizin için derlerken 138,50 TL fiyatı var. Ancak şunu belirtelim pandemi de online olarak FIFA 21 oynayabilirsiniz en azından evde sıkılmazsınız. Bunun dışında herhangi bir PlayStation kafede gidin FIFA oynayın. Bu oyun biraz daha eSpor’cu işi.

Alternatif 2.Dünya Savaşına dönüş: Wolfenstein 2: The New Collossus

Çıkış yılı: 2017

Fiyatı: 134 TL

2.Dünya Savaşı ve Nazi teknolojilerine meraklıysanız, alternatif gerçekliklerde ne olurdu gibi sorular soruyorsanız Wolfenstein 2: The New Collossus size göre. Wolfenstein serisi zaten oldukça akıcı ve keyifli bir seri. Oyun verdiğiniz 134 TL’yi dolu dolu geçirmeniz için tasarlanmış. Tercih edilir.

Dövüş oyunları tutkunları için: Mortal Kombat 11

Çıkış yılı: 2019

Fiyatı: 82 TL

Dövüş oyunları seviyorsanız hiç burada oturup 82 TL’nin tartışmasına girmeyelim. Artık MK’nın online’da oynanabildiğini düşünecek olursanız 82 TL’nin burada hiçbir önemi kalmıyor.

Sen kamyoncusun dediler, kız vermediler: Euro Truck Simulator 2

Çıkış yılı: 2012

Fiyatı: 39 TL

2012 yılından beri dünyanın en çok satılan oyunlarından biri Euro Truck Simulator 2 olabilir. Bununla beraber oturup, Euro Truck dünyasına adım atıyor ve arkadaşlarınızla konvoy oluşturmuyorsanız da ne bileyim…

Hayatta kalma oyununda huzuru bulmak: Don’t Starve

Çıkış yılı: 2014

Fiyatı: 18,50 TL

Oyunu çıktığı gün alıp hala oynayan birçok insandan biriyim sanırım. Kendimi ne zaman mutsuz hissetsem açıp Don’t Starve oynuyorum. 18,5 liralık paketini alsanız bile bu oyun insanı gerçekten eğlendiriyor. Özellikle oyunun çizimleri insanı bir başka mutlu ediyor. Alın, deneyin, oynayın ve oynatın efendim.

Yatırım tavsiyesi değildir: Cyberpunk 2077

Çıkış yılı: 2020

Fiyatı: 249 TL

Yazımızın başında Cyberpunk 2077’ye giydiren oyunculardan bahsetmiştik ama 249 TL’yi Cyberpunk’a oyun oynayacağım diye verirseniz büyük hataya düşerseniz. 249 TL’yi şu anda Cyberpunk 2077’ye vermek geleceğe yatırım.

Arkadaşlar bu oyunun muhtemel genişlemeleri ve ek paketleri olacak. Bununla beraber oyundaki buglar düzenlendiği ve bittiği zaman oyunun fiyatı artacak. Olası bir Co-OP ya da multiplayer genişlemesi için bile ilk indirime girdiği tarihte kendinize bir adet Cyberpunk 2077 ayırmanızı öneririm.

Bu arada birçok survival, multiplayer oyunu atladığımızı ya da unuttuğumuzu düşünebilirsiniz. Ancak sizlerin de listeye katkı sunmasını istiyoruz. Yorumlarda sizlerde verdiğiniz paranın hakkını veren oyunları bizimle paylaşarak listemizi genişletebilirsiniz.

Bu arada survival oyunları oynayacak arkadaşlarınız yoksa paranızın hakkını alabiliyor musunuz?