X, Yakın Zamanda Kaldırdığı "Haber Başlıklarını" Geri Getiriyor (Koca Platform Elon Musk'ın Oyuncağı Oldu)

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Elon Musk, Twitter'daki bağlantı bölümlerinin yine değişeceğini açıkladı. Daha birkaç ay önce URL kartlarından başlıkları kaldıran ekip, yeni düzenleme ile başlıkları yeniden gösterecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, bundan birkaç ay önce önemli bir değişikliğe ev sahipliği yaptı. Bu değişiklikle paylaşılan bağlantılar için ön izleme görünümlerindeki başlıklar kaldırıldı ve sadece manşet görselleri paylaşılmaya başladı. Kullanıcı, bağlantıdaki içeriği görebilmek için görüntünün üzerine dokunmalı ve ilgili sayfaya gitmeliydi. 

Bu özellik, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazıları tarafından beğenilmedi. Aslına bakacak olursak bazı haber kaynakları bile bu özelliği çok beğenmediler. Hâl böyle olunca manşet görsellerinin üzerine yazı yazılmaya başladı. Bazıları ise metinler sayesinde başlıkları paylaşmaya başladılar.

Elon Musk, düzenlemenin geri alınacağını duyurdu

X

Elon Musk'ın X'te yaptığı bir açıklamaya göre yapılacak düzenleme ile URL kartının oluştuğu alanda, içeriğin başlığı da gösterilecek. Ancak Elon Musk, bunun ne zaman gerçekleşeceğine ve yeni kartların nasıl görüneceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
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Yapılacak değişiklik, en çok da kullanıcıların işine gelecek gibi görünüyor. Sade ve anlaşılır kart düzeninin oluşturulması kullanıcıların işini kolaylaştırırken, sahte bağlantılardan da koruyabilir. Tabii tüm bunları konuşabilmemiz için önce X'in yeni kart sistemini görmemiz gerekecek.

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