Daha önce böyle bir durumla karşılaştığımızda Musk, Tim Cook ile görüşmüştü. Sonrasında reklamların geri geldiğini gördük. Fakat bu sefer işler bir tık farklı.

Elon Musk liderliği altında köklü değişikliklerden geçen X (Twitter), bir tarafın eskiye dönüp iç çekmesine sebep olurken diğer taraftakilerin de platformdan soğumasına veya X’in geleceği hakkında endişelenmesine yol açıyor. Tabii platformun yanında Elon Musk özelinde dönen tartışmalar da var.

Bu tartışmalar, Musk’ın platformun sahibi olduğunu da düşünürsek, X’in imajı üzerinde büyük pay sahibi olabiliyor. Farklı başta Apple gibi şirketlerin X’te reklam vermeyi durdurmasının ardındaki sebep de Axios haberine göre Musk’ın paylaşımları olmuş.

Aşırı sağcı ve anti-semitik paylaşımlar bunun temel sebebi olarak gösteriliyor.

Elon Musk’ın cevap verdiği söz konusu paylaşımda, Yahudilerin beyaz tenli insanlara karşı olan nefreti savunuluyor. Musk’ın bunu destekler nitelikte bir cevap yazması da tartışmanın asıl kıvılcımını verdi. Bundan önce de platformda yer alan antisemitik paylaşımlar tartışma konusuydu.

X’in CEO’su Linda Yaccarino, durum hakkında X’in her zaman ayrımcılığa ve antisemitizme karşı bir duruş sergilediğini duyurmuştu. Bu paylaşımın altında da “Musk’ın ayrıcalığı mı var?” benzeri cevaplar birikti.

Apple’ın şimdiki durumda ne kadar kalacağı bilinmiyor. Zira daha önce böyle bir durum yaşandığında Elon Musk, bizzat Tim Cook ile görüşmüştü ve çok da geçmeden X üzerinde Apple reklamlarını tekrar görmeye başlamıştık. Fakat bu sefer merkezde Musk var.

Ayrıca reklamları durduran tek şirket Apple değil. Onun haricinde Disney, IBM, Paramount ve Warner Bros gibi önde gelen şirketler de var. Konunun hem Musk hem de X platformu çevresinde nasıl çözüleceği şu an için merak konusu. Biz de gelişmeleri size aktarıyor olacağız.