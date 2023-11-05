Uzun zamandır şirket içinde görüşülen ve kullanıcıların da geleceğini düşündüğü 'kullanıcı adı satışına' yönelik ilk adım geldi.

Elon Musk yönetiminde köklü değişikliklerden geçen Twitter, isim değişikliğine giderek X’e dönmüştü. Normal şartlarda başka birinin kullandığı kullanıcı adını almak istiyorsanız bu isteğiniz engelleniyor. Fakat Elon Musk, kullanımda olan @X adını hiç zora girmeden, kullanıcısından adeta sökerek almıştı.

Forbes’un elde ettiği bilgiler, kullanıcı adı tarafında şirketin daha büyük planları olduğunu gözler önüne seriyor. Zira şirketin potansiyel alıcılara gönderdiği e-postalar, X’te kullanıcı adlarıyla ilgilenen ayrı bir takımın olduğunu ve bazı kullanıcılara on binlerce dolarlık tekliflerle gittiğini gösteriyor.

50.000 dolara kullanıcı adı mı olur?

@HandleTeam ismiyle geçen takım, ilk aşamada potansiyel müşterilere tekliflerle gidiyor. Bazı durumlarda ise kullanıcı adı için verilen teklifin 50.000 doları geçtiği görülmüş. Paylaşıma açılmamış olan e-postalar, uzun zamandır gündemde olan “kullanıcı marketini” akıllara getiriyor. Şu an için bu konuda bir açıklama olmamış olsa da alıcılara direkt ulaşılıyor olması, bunun kısa sürede yayılacağına da işaret ediyor.

Satılmak istenen kullanıcı adları ise devre dışı bırakılanlardan oluşuyor. Kullanıcı adınızın bu havuza dahil edilmesini istemiyorsanız, en geç 30 günde bir hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Zira Elon Musk, kullanılmayan hesapları temizleme konusunda istekli olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Dolayısıyla da sayısız kullanıcı adı boşa çıkmış oluyor. Şirket içinde de bu isimlerin satış yoluyla değerlendirilmek istendiği görülüyor. Şu an için e-postaların içeriği veya herhangi bir satış yapılıp yapılmadığı belli değil. Sizce bu durum ilerleyen zamanda nasıl bir hâl alacak? Hangi durumda bir kullanıcı adına 50.000 dolar vermek mantıklı olurdu?