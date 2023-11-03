Meta, Instagram ve Facebook'taki içerik üreticiler için yepyeni özellikler duyurdu. Bu özellikler hem içerik üreticilerin daha iyi içerikler üretmesini hem de kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Sosyal medya devi Meta, Facebook ile Instagram'da paylaşım yapan içerik üreticiler için bir dizi yeni özellik duyurdu. Bu yeni özellikler, içerik üreticilerin hem daha kaliteli içerikler üretmelerini sağlayacak hem de içerik üretme sürecini kolaylaştıracak. Gelin hep birlikte Facebook ile Instagram'ın yeni özelliklerine yakından bakalım.

Meta, içerik üreticilerin deneyimini iyileştirmek için "Profesyonel Pano" özelliği güncelledi. Bu güncelleme ile içerik üreticiler için bir test aracı sunuldu. Bu araç, bir gönderiyi yayımlamadan önce test etme işine yarayacak. Meta, içerik üreticiye vereceği tavsiyelerle mümkün olan en iyi gönderinin oluşturulmasına yardımcı olacak.

Meta'nın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Profesyonel Pano'ya eklenen test aracı, hazırlanan bir Reels içeriğin paylaşılmadan önce son kontrollerini yapacak. İçerik üretici, hazırladığı video için metin ve görsel gibi konularda tavsiyeler alacak. Meta, en iyi performansa ulaştıracak metin, görsel veya açıklamanın istenirse otomatik olarak gösterilebileceğini, istenirse de kullanıcının bununla ilgili değişiklik yapabileceğini söylüyor.

Daha önceki paylaşımlardan Reels oluşturulabilecek:

Meta'nın içerik üreticiler için hazırladığı bir diğer yeni özellik de geçmişte yapılan paylaşımlarla ilgili. Yeni özellik kapsamında geçmişte paylaşılan bir gönderi veya gerçekleştirilen bir canlı yayından Reels üretmek mümkün olacak. İçerik üretici, bu özellik sayesinde birkaç ufak rötuş ile yeni bir içerik üretmiş olacak.

İçerik üreticiler için oluşturulan rozet sistemi de güncellendi:

Meta, geçtiğimiz yıl içerik üreticilerin kendilerini geliştirmesini sağlamak amacıyla rozet sistemi oluşturdu. Şirketin inanışına göre rozetleri tamamlayan içerik üreticiler, kendilerini geliştiriyorlardı. Hatta bu program kapsamında ödüller de dağıtıldı. Meta şimdi de Reels üzerinden yeni bir rozet sistemi oluşturdu. İçerik üreticiler, haftalık olarak yenilenecek karşılaşmalarla da içerik üreticilerin rekabet etmelerini sağlayacak.

Tüm içerikler, tek bir sayfada kontrol edilebilecek:

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre Profesyonel Pano, artık tüm gönderileri gösteren yeni bir kontrol sayfasına ev sahipliği yapacak. İçerik üretici, geçmişte yaptığı paylaşımları bu ekran üzerinden gizleyecek veya tamamen silebilecek.

Daha fazla etkileşim için detaylı gönderi analizleri yapılacak:

Profesyonel Pano içerisindeki Analizler sayfası da güncellendi. Bu araç artık çok daha detaylı veriler sağlayabiliyor. Analiz bölümünü ziyaret eden içerik üretici, haftalık performansını, paylaşım alışkanlıklarını ve hedef kitlesine ne kadar hitap edebildiğini görecek. Yine bu sayfa üzerinden takip eden ve takip etmeyen kullanıcıların izledikleri içeriklerle ilgili daha detaylı bilgi sunacak.

Destek Merkezi'ne kısayol özelliği geldi:

Meta'nın içerik üreticiler için hazırladığı son yeni özellik de Destek Merkezi ile ilgili. İçerik üreticiler, artık Destek Merkezi'ne girdikleri zaman arama panelini ve kısayolları görecekler. Bu özellik, bir içerik üreticinin aradığını bulmasını kolaylaştıracak.