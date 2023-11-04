Dövüş sporuna yönelik antrenmanlarıyla sık sık görüntülenen Zuckerberg, antrenman sırasında sakatlandığı için ameliyat oldu.

Meta şirketinin CEO’su Mark Zuckerberg, uzun zamandır X CEO’su Elon Musk ile arasındaki kafes dövüşü iddialarıyla gündeme geliyordu. Söz konusu iddialar sayesinde milyonlarca kişi, Zuckerberg’ün aslında oldukça sıkı bir şekilde dövüş sporlarıyla ilgilendiğini öğrenmişti. Yani Musk ile aralarındaki kafes dövüşü gündem olmadan önce de Zuckerberg bu konuyla ilgileniyordu.

Bugün yaptığı bir paylaşımda Zuckerberg, geçtiğimiz gün ameliyat olduğunu, bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Zuckerberg aynı paylaşımın açıklamasında antrenmanın nereye varacağını da belirtiyor. Fakat konunun Musk ile aralarındaki sözde kafes dövüşüyle alakalı olmadığını baştan belirtelim.

Ön çapraz bağları yırtıldı.

Yaptığı antrenmanda sakatlanarak ön çapraz bağlarını yırtan Zuckerberg, geçirdiği ameliyat sonucu iyi olduğunu belirtti. Kendisiyle ilgilenen takıma ve doktorlara teşekkür eden milyarder, antrenmanın amacını da paylaştı. Sakatlanmayla sonuçlanan söz konusu antrenman, Zuck’ın söylediğine göre önümüzdeki yılın başlarında gerçekleşecek rekabetçi bir MMA turnuvası içindi.

Yine de Zuck her şeyin sona ermediğini, sadece antrenmanların biraz gecikeceğini söylüyor. İyileşir iyileşmez antrenmanlara dönmeyi dört gözle beklediğini de belirtiyor.

Zuck’ın dövüş sanatlarına olan ilgisi, pandemi döneminde fitillenmişti. Evinin arka bahçesine bir octagon (ring) yaptıran milyarder, bu işi hobinin biraz daha ötesine taşımış durumda. Söz konusu müsabakaya katılıp katılmayacağına ve ne zaman tam olarak iyilşebileceğine yönelik detaylar ise henüz belli değil.