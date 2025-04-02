X, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını satışa sunmaya başladı. Sabit ücretli satışlar özel e-posta ile gerçekleştiriliyor.

Platform, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını tek tek satışa sunmaya başladı. Üstelik fiyatı da az buz değil: Tam 50 bin dolar. Görünen o ki X, gelir elde etmek için yeni yöntemler peşinde.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, uzun süredir kimsenin kullanmadığı kullanıcı adlarını artık parayla satmaya başladı. Her ne kadar sitelerinde hâlâ “bu adları veremiyoruz” dense de, şirket içinde @HandleTeam adlı özel bir ekibin bu adları ilgilenenlere e-posta yoluyla teklif ettiği konuşuluyor.

X, atıl hesapları gelir modeline dönüştürüyor

Satışlar sabit bir ücret karşılığında ve doğrudan iletişim yoluyla yapılıyor. Musk daha önce, pek çok kullanıcı adının botlar ve troller tarafından ele geçirildiğini söylemişti. Ayrıca bu atıl hesapların temizleneceğini ve kullanıcı adlarının serbest bırakılacağını da duyurmuştu. Hatta kullanıcı adlarının alınıp satılabileceği bir pazar fikrine de sıcak baktığını paylaşmıştı. Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, 1.5 milyar hesabın kullanıcı adlarının yakında boşaltılacağını ifade etti ama bu konuda bu konuda kamuya açık bir gelişme yaşanmadı.

The New York Times, X’in kullanıcı adı satışını bir gelir modeli olarak değerlendirdiğini daha önce aktarmıştı. Ancak bu satışların herkese açık olmadığını, daha çok markalara ya da tanınmış kişilere ait kullanıcı adlarının öncelikli olduğunu ifade etti. Öte yandan şirket mevcut politikasında kullanıcıların hesaplarını aktif tutmak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Platform geçtiğimiz ekim ayında reklamsız kullanım ve yanıtların daha görünür olmasını sağlayan "Premium+" abonelik paketini duyurmuştu. Aylık 16 dolara sunulan bu paketle birlikte X, para kazanma yollarına bir yenisini daha ekledi.