GTA 6'ya Dair Onlarca Yeni Detay Ortaya Çıktı (Aklınızı Kaybedeceksiniz)

IGN'in Rockstar North'tan Rob Nelson ile gerçekleştirdiği röportajın yayınlanmasıyla GTA 6'ya dair onlarca yeni detay ortaya çıktı.

GTA 6'nın çıkış tarihine artık az bir süre kaldı ve pek çok global yayıncı, Rockstar Games ve Take-Two'nun önde gelen isimleriyle röportajlarını yayınlıyor.

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Bugün de IGN'in yayınladığı Rockstar North'tan Rob Nelson ile gerçekleştirilen yeni bir röportaj sayesinde oyuna dair pek çok yeni detay öğrendik. Önceden uyarıyoruz, liste bayağı uzun ama GTA 6'ya dair pek çok yeni şeyi öğreneceksiniz.

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GTA 6'ya dair yeni detaylar

GTA 6’nın dünyası Rockstar ekibinin bile tamamına hâkim olamayacağı kadar büyük olacak. Rockstar North eş başkanı Rob Nelson, oyunun ölçeğinin çok büyük olduğunu ve ekipte oyunun tamamındaki her şeyi bilen birinin olup olmadığından bile emin olmadığını söylüyor.

NPC etkileşim sistemi Red Dead Redemption 2’ye kıyasla çok daha ileri taşınacak. Oyuncular sokaktaki insanların konuşmalarını dinleyebilecek ancak NPC’ler, fazla yaklaşıp konuşmalarını dinlediğinizi fark edebilecek. Bu durumda oyuncuya tepki gösterebilecek, agresifleşebilecek veya uzaklaşabilecekler.

NPC’ler takip edildiklerini de anlayabilecek. Bir karakteri uzun süre ve fazla yakından takip ettiğinizde NPC bunu fark ederek Jason veya Lucia’ya tepki verebilecek. Rockstar, kalabalık bir modern şehirde bu sistemin RDR2'dekinden çok daha büyük ölçekte çalışacağını belirtiyor.

Rockstar, yalnızca NPC diyalogları üzerinde çalışan özel bir ekip kurdu. Los Angeles’taki bir ekip tamamen NPC konuşmalarını hazırlamakla ilgilendi. NPC’lerin kıyafetleri, davranışları ve diyalogları da Leonida’nın farklı bölgelerini birbirinden ayıracak şekilde tasarlandı.

Oyunda “Criminal Profile” isimli yeni bir suçlu profili sistemi bulunacak. Sistem oyuncunun yalnızca suç işleyip işlemediğini değil, suçları nasıl gerçekleştirdiğini takip edecek. Görev gereği gerçekleştirilen şiddet veya kendini savunmak ayrı değerlendirilirken sürekli gereksiz şiddet kullanmak suçlu profilini farklı bir yöne taşıyabilecek.

GTA 6 dünyasında tehlikeli olan tek kişi oyuncu olmayacak. NPC’lerin de silah taşıyabileceği, şiddete başvurabileceği veya kendi dürtüleri doğrultusunda hareket edebileceği belirtiliyor. Rockstar böylece açık dünyadaki karşılaşmaların daha öngörülemez olmasını hedefliyor.

Aranma sistemi artık işlenen suçun gerçekten ihbar edilmesine bağlı olacak. Polislerin peşinize düşmesi için birinin suça tanık olması veya bir alarmın devreye girmesi gerekecek. Bir yıldızlı aranma seviyesinden kurtulmak görece kolay olacak.

Polisler oyuncunun aracını, görünüşünü ve yanında kimin olduğunu takip edecek. Örneğin polis Jason ve Lucia’nın birlikte olduğunu biliyorsa ikilinin ayrılması, araç değiştirmek veya kıyafet değiştirip şapka takmak aranma sürecinde avantaj sağlayabilecek.

Şehir merkezindeki polis kovalamacalarında araçtan inip yaya kaçmak daha etkili olabilecek. Leonida’nın yoğun trafiği nedeniyle özellikle üç yıldız ve üzeri aranma seviyelerinde ara sokaklara girip çitlerden atlayarak kaçmak, otomobille kaçmaktan daha mantıklı olabilecek. Rockstar bunun için koşma, zıplama ve çevrede hareket etme sistemlerini daha akıcı hâle getirmiş.

Her otomobil artık aynı yöntemle çalınamayacak. Oyunun başlarında bazı park hâlindeki araçlara erişmek mümkün olmayacak ve ilerleyen bölümlerde özel hırsızlık araçlarının edinilmesi gerekecek. Buna karşın sürücüsü bulunan araçları zorla ele geçirmek her zaman mümkün olacak.

Jason ve Lucia’nın telefonunda araçları taramaya yarayan “Waink” adlı bir uygulama bulunacak. Uygulama aracın kilitli olup olmadığını, alarm ve takip cihazı bulunup bulunmadığını, değerini, satıldığında ne kadar kazandıracağını ve oyuncunun üzerine kaydettirmenin maliyetini gösterecek.

Farklı otomobiller için farklı hırsızlık ekipmanları gerekecek. Bazı araçlarda elektronik anahtar kopyalayıcı kullanılması gerekirken daha basit otomobiller Slim Jim benzeri araçlarla açılabilecek. Böylece önceki GTA oyunlarındaki tek tuşla araç çalma sistemi daha kapsamlı bir mekaniğe dönüşecek.

Jason ile Lucia’nın ilişkisini takip eden ayrı bir sistem olacak. Bu sistem Criminal Profile’dan tamamen bağımsız çalışacak. Birlikte vakit geçirmek ilişkinin durumunu olumlu etkileyecek.

İlişkiyi güçlendirmek için yalnızca görev yapmak yeterli olmayabilecek. Bilardo, mini golf ve kano gibi aktiviteleri birlikte yapmak ya da birlikte mağaza ve banka soymak Jason ile Lucia arasındaki bağı güçlendirebilecek.

Jason ve Lucia ayrı gezerken birbirleriyle mesajlaşabilecek. Oyuncu diğer karaktere iyi geceler mesajı gönderebilecek veya buluşmasını isteyebilecek. Böylece ikilinin ilişkisi ana görevlerin dışındaki açık dünya oynanışında da devam edecek.

Romantik ilişki zorunlu olmayacak. Oyuncular isterlerse Jason ve Lucia arasındaki ilişkiyi geliştirmeyebilecek. Hikâyenin koşulları ikiliyi yine büyük ölçüde “suç ortağı” olarak bir arada tutacak ancak ilişkiye yatırım yapıp yapmamak hikâyenin nasıl deneyimlendiğini etkileyebilecek.

Rockstar başlangıçta GTA 6 için dört oynanabilir karakter fikrini değerlendirdi. GTA 5’teki üç karakterli yapının ardından sayıyı dörde çıkarma fikri tartışıldı ancak oyuncuların her karakterle geçireceği sürenin azalacağı ve karakterlerle kurulan bağın zayıflayacağı düşünülerek Jason ve Lucia’dan oluşan iki karakterli yapıya geçildi.

Açık dünyadaki aktiviteler oyuncuya daha doğal biçimde sunulabilecek. Nelson’ın demosunda, haritada ilerlerken Jason yakındaki bir işe gitmeyi kendiliğinden öneriyor ve oyuncu o sırada yapmakta olduğu şeyi bırakıp bu işe yönelebiliyor. Rockstar bu tür kendiliğinden gelişen olayların dünyada sık sık yaşanacağını söylüyor.

Ana görevler arasındaki soygunlar ve açık dünya işleri GTA 6’nın önemli bir parçası olacak. Rockstar, mağaza ve benzeri yerleri soymanın yalnızca küçük bir yan aktivite değil, hikâye görevlerinin arasında oyuncunun düzenli olarak gerçekleştireceği faaliyetlerden biri olduğunu belirtiyor.

Oyundaki her keşif harita işaretleriyle gösterilmeyecek. Red Dead Redemption 2’ye benzer biçimde haritada görev simgesi veya hedef olarak belirtilmeyen olaylar ve içerikler bulunacak. Rockstar’a göre etrafı araştıran ve ana rotadan çıkan oyuncular ciddi biçimde ödüllendirilecek.

Rockstar, GTA 6’nın özellikle dünya yoğunluğu konusunda önceki oyunlarından büyük bir sıçrama olduğunu söylüyor. Trafik yoğunluğu, sokaklardaki insan sayısı ve NPC’lerin oyuncunun hareketlerine verdiği ayrıntılı tepkiler, stüdyonun en fazla geliştirdiğini vurguladığı alanlar arasında.

Jason veya Lucia araç kullanırken kontrol diğer karaktere bırakılabilecek. Oyuncu yolcu koltuğunda oturup radyoyu dinleyebilecek; kovalamacalardaysa partner sürerken ateş edebilecek.

Partner karakter günlük hayatla ilgili mesajlar gönderebilecek. Örneğin eve geç dönüldüğünde kapının kilitlenmesini hatırlatabilecek veya uyumaya gittiğini söyleyebilecek.

Güvenli evler yalnızca kayıt noktası olmayacak. Jason ve Lucia burada kendi rutinlerini sürdürecek ve kişisel araçlarını saklayabilecek. IGN’in gösteriminde güvenli evler RDR2’nin kamp sistemini andıran sosyal alanlar şeklinde tarif ediliyor.

Saç ve sakal güvenli evlerde kısaltılabilecek ancak tamamen yeni saç modelleri için kuaförlere gitmek gerekecek.

Farklı giyim mağazaları ve kuaförler farklı ürünlere sahip olacak. Yani tek bir mağazadan oyundaki tüm kıyafetlere veya saç stillerine erişilemeyecek.

Kişisel araçların bagajları işlevsel olacak. Oyuncular bagajlarda yedek kıyafet ve silah taşıyabilecek. Bu özellik yeni aranma sistemiyle de bağlantılı; örneğin polis eşkâlinizi biliyorsa araçtaki kıyafetleri kullanarak görünüşünüzü değiştirebileceksiniz.

Taksi yolculukları sırasında diğer yolcularla uzun sohbetler yapılabilecek. Taksi aynı zamanda hızlı seyahat yöntemlerinden biri olacak.

GTA 6, seride bugüne kadarki en fazla radyo ve TV reklamına sahip oyun olacak. IGN’in gördüğü örnekler arasında depresyon ilacı “Angstipan” ve 30.000 kalorilik “Prairie Sandwich” reklamları bulunuyor.

Snapmatic geri dönecek ancak Jason ve Lucia paylaşım yapamayacak. Kaçak oldukları için dijital iz bırakmamaya çalışacaklar; buna karşın başka hesapları takip etmek ve gönderileri incelemek mümkün olacak.

Telefon artık klasik bir HUD menüsü gibi açılmayacak. Telefon karakterin elinde fiziksel bir nesne olacak ve kullanıldığında kamera Jason veya Lucia’nın eline yaklaşacak.

Hayvanlar RDR2’de olduğu gibi incelenip kayıt altına alınabilecek. Köpeklerle ayrıca etkileşime geçilip onları sevmek veya azarlamak mümkün olacak.

NPC konuşmaları yeni etkinliklerin ortaya çıkmasını sağlayabilecek. Yani sokakta duyulan rastgele bir konuşma yalnızca atmosfer amacı taşımayacak; oyuncuyu yeni bir etkinliğe yönlendirebilecek.

Polis oyuncunun eşkâlini henüz bilmiyorsa aranma yıldızları içi boş olarak gösterilecek. Suç mahallinden fark edilmeden uzaklaşmak bu durumda takipten kurtulmak için yeterli olabilecek.

Jason ve Lucia bir kovalamaca sırasında ayrılabilecek. Karakterlerden biri kaçarken diğeri yakalanırsa yakalanan karakter için klasik “Busted” ekranı gösterilecek; diğer karakterin kaçışı ise devam edebilecek.

Bazı çatışmalar ateş etmeden sonlandırılabilecek. Bir NPC’ye silah doğrultmak kişinin korkup kaçmasına ve olayın büyümeden bitmesine yol açabilecek.

Düşmanları öldürmeden etkisiz hâle getirmek mümkün olacak. Kol veya bacağa ateş edilerek NPC yere düşürülebilecek; yeterince isabetli bir atışla elindeki silah da düşürülebilecek.

RDR2’deki sinematik ağır çekim anları GTA 6’da da bulunacak. Özellikle dikkat çekici öldürmeler zaman zaman sinematik kamera ve ağır çekimle gösterilecek.

Soygunlarda hız ile elde edilecek para arasında tercih yapılacak. Örneğin kasayı patlatmak hızlı olacak ancak içerideki ganimete zarar verebilecek; şifreyi bulmaksa daha uzun sürecek fakat daha fazla parayı kurtarabilecek.

Polisler soygun yapılan binayı kuşatabilecek ve oyuncunun çıkmasını bekleyebilecek. Bazı görev alanlarında bu nedenle birden fazla kaçış rotası bulunacak.

Çalınan otomobillerin durumu satış fiyatını etkileyecek. Aracı teslim etmeden önce ağır hasar vermek elde edilecek parayı azaltacak.

Araç hırsızlığı yalnızca kilit açma ekipmanlarından ibaret olmayacak. Suç bağlantıları bazı özel araçların nerede bulunduğu veya güvenlik sistemlerinin nasıl aşılacağı gibi bilgiler sağlayabilecek.

Bazı araçlardaki takip sistemleri oyuncuyu davranış değiştirmeye zorlayacak. Araç takip edildiğinde oyuncunun hızlanması, sistemi etkisiz hâle getirmesi veya otomobili terk etmesi gerekebilecek.

Hikâyede hem küçük hem de büyük kararlar bulunacak. Küçük seçimler zaman içinde birikerek daha büyük sonuçlara dönüşebilirken bazı büyük kararlar etkisini doğrudan gösterecek.

GTA 6’nın hikâyesi birden fazla kez oynanması düşünülerek hazırlanıyor. Rockstar, seçimler ve farklı yaklaşımlar sayesinde farklı oyunlarda farklı deneyimlerin ortaya çıkmasını hedefliyor.

Görevlerde tek bir doğru rota olmayacak. IGN’e gösterilen örneklerde bir binadan farklı çıkışları kullanmak, kovalamacada farklı yollar seçmek veya sürücü olmak yerine yolcu koltuğundan ateş etmek gibi seçenekler bulunuyor.

Açık dünya ile ana hikâye arasındaki sınır daha belirsiz olacak. Rockstar, serbest dolaşım sırasında oyuncunun yaptığı şeyleri Jason ve Lucia’nın kimliği ve hikâyesiyle daha fazla ilişkilendirmeye çalıştığını söylüyor.

Peki siz GTA 6 için heyecanlı mısınız? Bu yeni detaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.