xAI, 600 milyon kullanıcılı X platformunu bünyesine kattı. Veriler yapay zekâ geliştirme sürecinde kullanılacak.

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, sosyal medya platformu X’i resmen bünyesine kattı. Üstelik bu satın alma tamamen hisse senedi üzerinden gerçekleşti. X’in değerlemesi ise 33 milyar dolar olarak açıklandı.

xAI, 2023’te kurulduktan sonra hızla büyüyerek adından söz ettirmeyi başardı ve şimdiden 80 milyar dolar değerine ulaştı. Bu sırada geliştirdikleri yapay zekâ aracı Grok da X platformunda yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.

xAI, X’in verileriyle yapay zekâ modellerini besleyecek

600 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan X’in verilerinin, xAI’nin yapay zekâ modellerini geliştirmek için kullanılacağı açıklandı. X CEO’su Linda Yaccarino, birleşmeye ilişkin değerlendirmesinde bu adımı olumlu bulduğunu ifade etti. Elon Musk ise iki şirketin birleşmesiyle birlikte veri, model, dağıtım ve donanım alanlarında daha entegre bir yapı kuracaklarını belirtti.

Öte yandan, ocak ayında xAI çalışanlarının X’in altyapısına erişim sağladığı bilgisi, bu birleşmenin uzun süredir planlandığını ortaya koydu. Elon Musk, yaptığı açıklamada bu birleşmenin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı. Hedeflerinin, milyarlarca kullanıcıya daha akıllı ve daha anlamlı deneyimler sunmak olduğunu ifade etti. Bu adımla birlikte X ve xAI'nin sahip olduğu veri, teknoloji ve altyapının ortak bir sistemde buluşacağını da sözlerine ekledi.