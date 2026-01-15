Beklenen Oldu: X, Grok'un İnsanlar Üzerinde Bikini ve Benzeri Görseller Oluşturmasını Engellediğini Açıkladı

X tarafından yapılan açıklamayla birlikte Grok'un artık insanlar üzerinde bikini ve benzeri müstehcen görseller oluşturamayacağı belirtildi.

X, yapay zekâ sohbet botu Grok ile ilgili art arda gelen tepkilerin ardından önemli bir politika değişikliğine gitti. Haftalardır çocukların cinsel içeriklere konu edilmesi ve rıza dışı çıplaklık üretildiği iddialarıyla gündemde olan şirket, Grok’un gerçek kişilerin fotoğraflarını bikini veya benzeri açık kıyafetlerle düzenlemesini engellediğini açıkladı.

X’in @Safety hesabından yapılan duyuruya göre yeni teknolojik önlemler sayesinde Grok artık gerçek insanlara ait görüntüleri bikini gibi “açık” kıyafetlerle düzenleyemeyecek. Bu kısıtlamalar, ücretli ya da ücretsiz tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Ayrıca Grok’un tüm görsel üretim özellikleri abonelik duvarının arkasına taşınıyor, yani ücretsiz kullanıcılar artık görsel oluşturamayacak.

Kısıtlama ücretli ve ücretsiz tüm hesaplar için geçerli olacak

Şirket, yasal düzenlemelerin izin vermediği ülkelerde ise Grok’un gerçek kişileri iç çamaşırı, bikini ve benzeri kıyafetlerle üretme veya düzenleme özelliğini coğrafi olarak engelleyeceğini duyurdu.

Elon Musk yaptığı açıklamada, Grok’un reşit olmayan çıplak görüntüler ürettiğinden haberdar olmadığını söylemişti. Musk, NSFW ayarı açık olduğunda yalnızca hayali yetişkin karakterler için sinema filmlerindeki seviyeye benzer sınırlı içeriklere izin verildiğini savunurken, bunun ülkelere göre değişebileceğini belirtmişti.

Öte yandan Malezya ve Endonezya ise bu süreçte güvenlik ve müstehcen içerik gerekçesiyle Grok’u engelleme kararı aldı. Birleşik Krallık’ta ise düzenleyici kurum Ofcom’un soruşturma yürüttüğü ve gerekirse benzer bir yasağın destekleneceği belirtiliyor.