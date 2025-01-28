Elon Musk'ın vizyonu doğrultusunda atılan adımlardan biri olan X Money, Visa ile iş birliği sonrası artık hayata geçirilmeye hazır durumda.

Elon Musk'ın satın aldığından bu yana her şeyi içeren bir uygulamaya dönüştürmeye çalıştığı X, yakında hayata geçireceği finansal hizmetleri kapsayan X Money için Visa ile iş birliği yaptığını duyurdu.

X, bu yeni sistemde Visa’nın gerçek zamanlı para transferi çözümü olan Visa Direct’i kullanacak. Bu teknoloji, kullanıcıların X Money cüzdanına para yüklemesine, kartlarını bağlayarak diğer kullanıcılarla ödeme yapmasına ve cüzdandaki parayı kendi banka hesaplarına aktarmasına olanak tanıyacak.

X Money'e dair daha fazla detay yakında açıklanacak

Ortaklık duyurusu X CEO’su Linda Yaccarino'dan geldi. Yaccarino, bu gelişmenin X Money için bu yıl açıklanacak “birçok büyük duyurunun ilki” olduğunu belirtti.

Elon Musk, X’i bir finans platformuna dönüştürme vizyonunu şirketin kontrolünü devralır almaz açıklamıştı. Musk, o dönemde platformun içerik üreticilerine bahşiş verilmesine ve cüzdanda tutulan bakiyeden yüksek getiriler elde edilmesine olanak tanıyacağını söylemişti.

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