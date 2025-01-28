X'e Özel Cüzdan 'X Money' Geliyor: Visa ile İş Birliği Duyuruldu!

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Elon Musk'ın vizyonu doğrultusunda atılan adımlardan biri olan X Money, Visa ile iş birliği sonrası artık hayata geçirilmeye hazır durumda.

Elon Musk'ın satın aldığından bu yana her şeyi içeren bir uygulamaya dönüştürmeye çalıştığı X, yakında hayata geçireceği finansal hizmetleri kapsayan X Money için Visa ile iş birliği yaptığını duyurdu.

X, bu yeni sistemde Visa’nın gerçek zamanlı para transferi çözümü olan Visa Direct’i kullanacak. Bu teknoloji, kullanıcıların X Money cüzdanına para yüklemesine, kartlarını bağlayarak diğer kullanıcılarla ödeme yapmasına ve cüzdandaki parayı kendi banka hesaplarına aktarmasına olanak tanıyacak.

X Money'e dair daha fazla detay yakında açıklanacak

Ortaklık duyurusu X CEO’su Linda Yaccarino'dan geldi. Yaccarino, bu gelişmenin X Money için bu yıl açıklanacak “birçok büyük duyurunun ilki” olduğunu belirtti.

Elon Musk, X’i bir finans platformuna dönüştürme vizyonunu şirketin kontrolünü devralır almaz açıklamıştı. Musk, o dönemde platformun içerik üreticilerine bahşiş verilmesine ve cüzdanda tutulan bakiyeden yüksek getiriler elde edilmesine olanak tanıyacağını söylemişti.
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Peki siz X'in bu yeni atılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://techcrunch.com/2025/01/28/x-announces-a-partnership-with-visa-for-to-power-x-moneys-wallet/
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