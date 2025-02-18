X, şiddet içerikli videolara ilişkin önemli bir karar aldı. Karara göre bir kişinin ölüm anını gösteren videoların kaldırılması için başvuru yapılabilecek. Ancak başvuru yapacak kişinin çok uğraşması gerekecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, paylaşılan videolarla ilgili çok ilginç bir karar aldı. Alınan bu karara göre platformda paylaşılan bir video, bir kişinin ölüm anını göstermesi hâlinde kaldırılabilecek. Ancak bununla ilgili rapor verecek kullanıcının hâyli uğraşması gerekecek.

X'in aldığı karara göre bir kişinin ölüm anına ilişkin videoların kaldırılmasını isteyen bir kullanıcının, platforma detaylı bir ölüm raporu sunması gerekecek. Üstelik bu rapor içerisinde kişinin resmî ölüm belgesi de yer alacak. Tüm bunlara rağmen X, başvuruyu olumsuz değerlendirme hakkına da sahip olacak. Mesela kaldırılması istenen bir video gerçekten haber değeri taşıyor ise X, talebi reddedebilecek. Üstelik sadece ölen kişinin yakınları, videonun kaldırılması için başvuru yapabilecek.

Bunun daha kolay olması gerekmez mi?

X'in şiddet içerikleriyle ilgili politikasında yaptığı değişiklik, kullanıcılar arasında tartışma yaratmış durumda. Neticede ölüm, herkes için soğuk ve acı verici bir olay. Hâl böyleyken zaten acılı olan bir kişinin sırf bir video için bunca çaba sarf edecek olması mantıklı mı? Diğer içerikler için tartışmalı ancak bir kişinin ölüm anını gösteren videolar, daha kolay bir şekilde kaldırtılabilirdi.

Bu arada; X'in şiddet içeriklerine karşı zaten ilginç bir tavrı olduğunu söyleyelim. Mesela geçen sene yaşanan bir olayda Avustralyalı yetkililer, platformda yaşanan ve bir kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan bir kavgaya ait videonun kaldırılmasını istediler. Yetkililere göre söz konusu video, taraflar arasında misillemeye yol açabilirdi. Ancak X, bunu reddetti. Yapılan açıklamada paylaşımın kaldırılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu beyan edildi...