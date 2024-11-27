X'in iOS uygulamasına yepyeni bir özellik geldi. Kullanıcılar, artık başkalarına Premium abonelik hediye edebilecekler.

Sosyal medya devi X, bir süredir belli avantajlar sunduğu “Premium” aboneliklerine sahip. “Temel”, “Premium” ve “Premium+” olmak üzere üç farklı pakette sunulan bu abonelikler, mavi tikten Grok 2’ye, reklamsız deneyimden para kazanmaya kadar birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.

Platform tarafından yapılan yeni bir duyuru ise artık iOS kullanıcılarının başkalarına X Premium üyeliği hediye edebileceğini gösteriyor.

X'te birine Premium abonelik nasıl hediye edilir?

iPhone sahibi kullanıcılar, gelen yeni özellikle birlikte istedikleri kişiye Premium veya Premium+ aboneliği hediye edebilecekler. Bu da artık arkadaşlarınıza yepyeni bir türde hediye alabilirsiniz demek.

Premium aboneliğini hediye etmek çok kolay. Yapmanız gereken şey o kişinin profiline girip takip etme kısmının hemen yanında yer alan hediye simgesine tıklamak. Bunun ardından hediye etmek istediğiniz abonelik türünü (Premium veya Premium+) seçiyorsunuz ve ödemeyi yapıyorsunuz.

Hediyelerin yalnızca yıllık Premium aboneliği kapsadığının altını çizelim. Aylık abonelik hediye edilemiyor. Özellik yavaş yavaş kullanıcılara sunulmaya başladı. O yüzden herkese gelmesi biraz zaman alabilir.