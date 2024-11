X, gönderileri beğenme tuşuna dokunmak yerine farklı bir şekilde beğenmek isteyenler için yeni bir özellik duyurdu.

Elon Musk'ın adeta bakkal gibi tek sahibi olduğu ve keyfine göre adını, logosunu bile değiştirdiği X (eski adıyla Twitter), kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikler getirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre dünyanın en popüler mikro blog sitesi, şimdi de kullanıcıların gönderi beğenme ve yanıt verme şeklini değiştirecek bir özellik kullanıma sunmak üzere.

X'in iOS uygulama bölümünde mühendis olarak çalışmakta olan May Ly tarafından yapılan duyuruya göre artık iPhone kullanıcıları, X'teki bir gönderiyi sola kaydırdıklarında beğenecek, sağa kaydırdıklarında ise yanıt verme ekranına geçiş yapacaklar. Yani artık X'te akışta gezerken parmağınızı yanlışlıkla sola kaydırırsanız, ummadığınız bir paylaşımı beğenebilirsiniz.

X'in yeni özelliği böyle görünüyor

Dürüst olmak gerekirse X'in mobil uygulamasında böyle bir özelliğe gerek var mıydı? Tartışmaya açık… Zira zaten tek bir dokunuşla gönderileri beğenebiliyor ya da yanıt ekranına ulaşabiliyorduk. Dolayısıyla yeni özellik pek de bir şeyleri kolaylaştırmış ya da kısaltmış olmadı. Elon Musk'ın canı öyle istemiş diyelim…

May Ly'ye göre yeni özellik şu an için yalnızca iOS uygulamasında bulunacak. Android uygulamasına ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği muamma. Yeni özellik, bir zamanların "At fava bekle" sözünü "Kaydır sola bekle" olarak geri getirebilir.