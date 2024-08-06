X'in San Francisco'da bulunan merkez ofisini kapatacağı iddia edildi. Şirket içi e-postalar aracılığıyla ortaya çıkan karar, X'te yeni bir dönemin başlamasını sağlayacak. Peki X, neden böyle bir karar aldı?

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The New York Times, X'in San Francisco'da (Kaliforniya) bulunan merkez ofisini kapatmaya karar verdiğini iddia etti. Şirket içi e-posta sistemi aracılığıyla öğrenilen karar, birkaç hafta içerisinde uygulamaya konacak gibi görünüyor. Bu merkez ofis, o zamanlar Twitter olarak anılan platformun kurulduğu yerdi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu e-posta bizzat X'in CEO'su Linda Yaccarino tarafından çalışanlara gönderildi. Yaccarino, bu kararın tüm personeli etkileyeceğini ancak şirketin geleceği için önemli olduğunu ifade etti. Linda Yaccarino, merkez ofiste çalışan tüm personelin, yeni dönemde yine Kaliforniya'da bulunan San Jose'deki ofiste çalışmalar yapılacağını belirtti.

Peki X, neden böyle bir karar aldı?

X'in San Francisco'da bulunan merkez ofisini kapatma kararı, aslında Elon Musk ile ilgili. Milyarder iş insanı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın geçtiğimiz dönemlerde aldığı bir kararı eleştirmiş, hatta şirket merkezini Teksas'a taşıyacağını söylemişti. The New York Times'ın ulaştığı e-posta, söz konusu karar için ilk adımın atıldığının açık bir göstergesi.

Elon Musk'ın resmî X hesabını kontrol ettik ancak konuyla ilgili herhangi bir şey söylemediğini gördük. Ayrıca X yetkilileri de konuyla ilgili sessizliklerini koruyorlar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.