Birçok platformun dikey video formatı olanağı sunduğu bugünlerde bu platformların arasına şimdi de X katılıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), TikTok'un ABD'de yaşadığı yasaklanma sürecinde TikTok kullanıcılarını kendi platformuna çekmeyi sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.

X'e gelen yeni video sekmesi, tıpkı YouTube, Instagram ve TikTok'taki gibi kısa videoları dikey formatta seyretmenize ve dilediğinizce kaydırmanıza olanak tanıyor.

Yeni videolar sekmesi alt kısma eklenecek

Yeni videolar sekmesi, uygulamanın alt kısmında yer alıyor. X'in yaptığı açıklamaya göre bu özellik öncelikle ABD kullanıcılarına özel durumda ancak gelecek süreçte tüm dünyadaki X kullanıcılarının deneyimine sunulacak.

Bu yeni özellik, Elon Musk'ın X'i bir "her şeyi kapsayan uygulama"ya dönüştürme vizyonunun bir parçası. Platform, geçen yıl bağımsız bir TV uygulamasıyla video alanına ilk adımını atmıştı. Şimdi de şirket dikey video formatında vaktini geçiren kullanıcıları platformuna katmanın peşinde.

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