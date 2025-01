Elon Musk'ın bir haftada ne kadar tweet atacağına dair bahisler yapılmaya başlandı. Bu bahislerin işlem hacmi sadece bu hafta 2 milyon doları geçti.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, X’i satın aldığından (o zamanlar Twitter’dı) beri platformda çok aktifti. Öyle ki X’i kullanıyorsanız illa ki Musk’ın tweet’lerinin karşınıza çıktığını görmüşsünüzdür. Milyarder girişimcinin bazen günde onlarca gönderi paylaştığı olabiliyor.

İşte bu durum, bahisçilerin ilgisini çekti. Öyle ki insanlar, Elon Musk’ın bir haftada ne kadar tweet atacağını tahmin etmek için bahis yapmaya başladı.

2 milyon dolardan fazla bahis işlemi gerçekleştirildi

İnternetteki olaylar hakkında tahmin yapmayı sağlayan Polymarket’a “Elon’un Tweet’leri” isimli bir bölüm eklendi. Burada da insanlar, Musk’ın haftalık ne kadar gönderi paylaşacağına dair tahmin yapıp para yatırıyorlar. Doğru bilenler de para kazanabiliyor.

Musk’ın tweet bahisleri inanılmaz derecede aktif. Öyle ki her hafta güncelleniyor. Hatta 17 Ocak’ta sona erecek bu haftanın tahminlerinde şu ana kadar 2 milyon 96 bin dolarlık işlem hacmine ulaşılmış. Her hafta böyle olduğunu düşündüğümüzde inanılmaz bir para akışı diyebiliriz. Öyle ki her hafta 1 milyon doların üzerinde işlem gerçekleşiyormuş.

İnsanlar, “Musk bu hafta 400 tweet’ten fazla atar” gibi tahminler yapıp para kazanmaya çalışıyorlar. Aldığınız para, yatırdığınız parayla aldığınız hisse miktarına ve yaptığınız tahminin doğru çıkmasına göre değişiyor. Şimdiye kadar kullanıcıların en fazla ne kadar kazandığına dair bir bilgi yok. Tabii ki bahis yapmak çok riskli olduğu için bu tarz sitelerden uzak durmanızda fayda var.

Kayıtlara bakıldığında bu tahminlerin hazirandan beri devam ettiği görülmüş. Bazılarının iyice kafayı yiyip düzenli olarak istatistik tutup Musk’ın tweet sayısını bilmeye çalıştığını bile görüyoruz. Tıpkı at yarışına benzemiş diyebiliriz. O hafta Musk’ın şirketlerinin aktivitelerine göre tahminler yapıyorlar. Örneğin bir kişi, bu hafta Starship uçuş testi olmasından dolayı normalden daha fazla tweet atıp 400 barajını geçebileceğini bile tahmin etmiş.