X, şimdi de WhatsApp'a rakip olmasını sağlayacak yeni bir mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıyor. XChat isimli yeni özellik, şimdilik sadece Android tarafında görüldü ancak ne zaman kullanılabileceği bilinmiyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in yeni planı ortaya çıktı. Bu kez de WhatsApp'a rakip olmaya çalışan şirket, kendi anlık mesajlaşma hizmeti üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Şimdilik Android için tespit edilebilen hizmet, "XChat" olarak isimlendirilecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk, o dönemlerde Twitter olarak andığımız platformu satın aldığı zaman, bu mecrayı "her şeyin uygulaması" hâline dönüştürmek istediğini söylemişti. İşte XChat, Elon Musk'ın X ile ilgili planlarının bir parçasıymış gibi görünüyor. X, bu özellik sayesinde kullanıcılara şifreli mesajlaşma imkânı sunmaya başlamış olacak.

XChat işte böyle görünüyor

Edinilen bilgilere göre XChat, ilk aşamada bağımsız bir uygulama olarak hizmet vermeyecek gibi görünüyor. Android telefonlarında X hesabını açan kullanıcılar, sol taraftaki menü aracılığıyla bu hizmete ulaşabilecekler.

XChat'e ilişkin bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Bu hizmetin tüm kullanıcılara mı açık olacağı yoksa sadece Premium aboneler tarafından mı kullanılacağı, iOS ekosistemindeki durumun ne olacağı ve bir gün ayrı bir uygulama hâline gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz.