Artık WhatsApp'ta Kendinizin Yapay Zekâ Versiyonunu Oluşturabileceksiniz: Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık!

1 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Artık WhatsApp'ta Kendinizin Yapay Zekâ Versiyonunu Oluşturabileceksiniz: Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık!
WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle Meta AI üzerinden kendi görsellerinizi dilediğinizce düzenleyebilecek ve âdeta yapay zekâ versiyonunuzu oluşturabileceksiniz.

WhatsApp, mesajlaşma deneyimini daha kişisel ve eğlenceli hâle getirmek için Meta AI destekli yeni bir özellik olan yapay zekâ ile oluşturulmuş avatarlar üzerinde çalışıyor.

Basitçe özetlemek gerekire artık kullanıcılar, kendilerini farklı senaryolarda hayal edip bunu dijital bir avatara dönüştürebilecek.

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, WhatsApp içindeki yapay zekâ asistanına giderek "benim profesyonel bir vesikalık fotoğrafımı hayal et" gibi yaratıcı taleplerde bulunarak, kendilerini farklı tarzlarda avatar olarak oluşturabilecek.

Üstelik ister saç stilinizi ister kıyafetlerinizi değiştirebileceksiniz. Meta AI ile hazırlanan bu avatarlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda oldukça da gerçekçiler.

WhatsApp ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

WhatsApp'ın Güvenliği Arşa Çıkaracak Gelişmiş Sohbet Gizliliği Özelliğinden Yeni Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı
İLGİLİ HABER

WhatsApp'ın Sesli ve Görüntülü Aramalarına Hayat Kurtaran İki Yeni Özellik Geliyor
İLGİLİ HABER

WhatsApp'a Aşırı Kullanışlı Bir Özellik Geliyor: Fotoğraf ve Video Gönderirken Korkmanıza Gerek Kalmayacak!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.androidcentral.com/apps-software/meta/whatsapp-gains-upgraded-ai-avatars-adding-music-to-statuses
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler