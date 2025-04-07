WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle Meta AI üzerinden kendi görsellerinizi dilediğinizce düzenleyebilecek ve âdeta yapay zekâ versiyonunuzu oluşturabileceksiniz.

WhatsApp, mesajlaşma deneyimini daha kişisel ve eğlenceli hâle getirmek için Meta AI destekli yeni bir özellik olan yapay zekâ ile oluşturulmuş avatarlar üzerinde çalışıyor.

Basitçe özetlemek gerekire artık kullanıcılar, kendilerini farklı senaryolarda hayal edip bunu dijital bir avatara dönüştürebilecek.

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, WhatsApp içindeki yapay zekâ asistanına giderek "benim profesyonel bir vesikalık fotoğrafımı hayal et" gibi yaratıcı taleplerde bulunarak, kendilerini farklı tarzlarda avatar olarak oluşturabilecek.

Üstelik ister saç stilinizi ister kıyafetlerinizi değiştirebileceksiniz. Meta AI ile hazırlanan bu avatarlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda oldukça da gerçekçiler.