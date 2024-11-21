Oyun mağazalarında Black Friday indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Xbox, Epic Games, Ubisoft ve Battle.net gibi yerlerde devasa indirimlerin başladığını görmüştük. Şimdi ise Electronic Arts’tan böyle bir hamle geldi.
Oyun devi, sitesinde yepyeni bir indirim kapmanyası başlattı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada yeni oyunlar da dahil birçok EA yapımında %90’ı aşan büyük indirimler yapıldı. Kaçırmamanız gereken oyunları aşağıdan görebilirsiniz.
Electronic Arts Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Need for Speed Unbound
|69,99 dolar
|4,89 dolar (%93)
|EA Sports FC 25
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|EA Sports Madden NFL 25
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Battlefield 2042
|59,99 dolar
|4,79 dolar (%92)
|Star Wars Jedi: Survivor
|69,99 dolar
|17,49 dolar (%75)
|Dead Space Remake
|59,99 dolar
|17,99 dolar (%70)
|It Takes Two
|39,99 dolar
|11,99 dolar (%70)
İndirime giren tüm oyunlara ve eklentilere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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