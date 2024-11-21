Electronic Arts, Black Friday indirimlerini başlattı. Birçok popüler EA oyununda %90'ın bile üzerine çıkan indirimler var.

Oyun mağazalarında Black Friday indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Xbox, Epic Games, Ubisoft ve Battle.net gibi yerlerde devasa indirimlerin başladığını görmüştük. Şimdi ise Electronic Arts’tan böyle bir hamle geldi.

Oyun devi, sitesinde yepyeni bir indirim kapmanyası başlattı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada yeni oyunlar da dahil birçok EA yapımında %90’ı aşan büyük indirimler yapıldı. Kaçırmamanız gereken oyunları aşağıdan görebilirsiniz.

Electronic Arts Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Need for Speed Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar (%93) EA Sports FC 25 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) EA Sports Madden NFL 25 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) Battlefield 2042 59,99 dolar 4,79 dolar (%92) Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 17,49 dolar (%75) Dead Space Remake 59,99 dolar 17,99 dolar (%70) It Takes Two 39,99 dolar 11,99 dolar (%70)

İndirime giren tüm oyunlara ve eklentilere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Devam eden diğer Black Friday indirimlerine göz atmayı unutmayın: