Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, TheGrill 2021 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Zelnick, Xbox Game Pass’ın 30 milyon kullanıcısı olduğunu söyledi.

Dijitalliğin emekleme aşamasında olduğu, hayatın daha analog yaşandığı zamanlarda evinde bilgisayar olan her gencin oyun almak için yolu en az bir defa CD dükkanından geçmiştir. CD’lerde, USB’lerde taşınan oyunlar, son yıllarda artık tamamen platformlar üzerinden indirilmeye başlandı. Eskisi kadar zevk veriyor mu tartışılır tabi fakat çizilen CD’lerden, kaybolan USB’lerden daha pratik ve kolay olduğu kesin.

1 Haziran 2017 tarihinde Xbox modelleri için kullanıma sunulan Xbox Game Pass da, bu platformlardan birisi. Özellikle uygun fiyatlarla 100’den fazla oyuna erişim imkanı sağlaması sebebiyle kullanıcıların sevgisini kazanan Xbox Game Pass’ın, 30 milyon abonesi olduğu açıklandı.

Kafa karışıklığı yarattı

Marvel’s Avengers oyununun da Xbox Game Pass’a dahil edileceği açıklanan TheGrill 2021 etkinliğinde konuşan Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, Xbox yöneticisi Phil Spencer ile yaşadığı bir diyalog esnasında, Game Pass’ın 30 milyon abonesi olduğunu söyledi. Spencer ise kamuoyu ile paylaşılan abone miktarının 18 milyon olduğunu hatırlattı. Bu diyalog sonrasında kafa karışıklığı yaşanırken, şirketin 200 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Xbox, Xbox Game Pass abone toplamını en son bu sene Ocak ayının sonunda bildirmişti. Bildirilen sayılar, Spencer'ın dediği toplam abone sayısını, yani 18 milyon kullanıcı olduğunu doğruluyor. Açıklamalar üzerinde düşünüldüğünde, Xbox Game Pass'in 9 ayda 12 milyon kullanıcı kazanması imkansız gibi görünüyor.