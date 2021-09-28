Xbox taraflarından Marvel hayranlarını fazlasıyla sevindirecek bir gelişme geldi. 2020'de çıkış yapan ve büyük ses getiren Marvel's Avengers oyunu, 30 Eylül'de Xbox Game Pass'e geliyor. Söz konusu oyun; PC, konsol ve cloud platformlarından erişilebilir olacak.

2020 yılı, pandeminin yoğun olduğu dönemlere denk geldikleri için oyunlar açısından pek de parlak geçmemişti. Fakat yine de kayda değer başlıklar görebilmiştik. Bu başlıklardan biri de özellikle Marvel hayranlarının bir süredir beklemekte olduğu Marvel’s Avengers’tı. Deneyimleyen kitleyi adeta ikiye ayırmış olan oyun, konuya uzak kalanların kafasında da soru işareti oluşmasına sebep oldu.

Oyun iyi ya da kötü olduğundan emin olamayan oyuncular, online odaklı olan bu oyunu dışarıdan anlamaya çalışırken oyun, maalesef ilk gün yarattığı heyecanı kaybetmişti. Fakat Marvel serilerini seviyorsanız ve süper kahraman konsepti ilginizi çekiyorsa, hala güncellemelerle ayakta tutulan bu oyuna bir şans vermek isteyebilirsiniz. Zira oyun, Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

Marvel’s Avengers, 30 Eylül’de Game Pass’in tüm platformlarında:

Oyuna erişmek isterseniz Game Pass üyesi olmanız yeterli olacak. Oyun 30 Eylül’de tüm Game Pass kütüphanelerine eklenecek. Yani konsol ve ülkemizde henüz kullanamadığımız cloud’un yanında bilgisayar platformundan da oynanabilecek.

3 arkadaşınızı yanınıza alabileceğiniz ve istediğiniz karakterle oynayabileceğiniz bu oyunda maalesef crossplay desteği bulunmuyor. Bu da oyunu birlikte oynamak istediğiniz arkadaşlarınızla aynı platformda olmanızın gerektiği anlamına geliyor.

Oyuna geriden başlayacağınızı ve bu yüzden ilerlemekte zorluk çekeceğinizi düşünebilirsiniz fakat oyunun Game Pass’e eklendiği 30 Eylül tarihinden 4 Ekim tarihine kadar yaptığınız görevlerde 4 kat XP kazanmanızı sağlayacak bir etkinlik olacak. Bu sayede oyuncular sıfırdan başlasalar bile hızla ilerleyebilecek.

Oyunun hikâye modunda 4 bölüm bulunuyor. Bu bölümlerin ardından sonu gelmeyen bir online oyun deneyimine atılabiliyorsunuz. Güncellemelerle sürekli desteklenen oyuna en son Black Panther: War for Wakanda güncellemesi gelmişti. Hikâyeye yeni elementler ekleyen bu genişleme paketiyle birlikte karakterlerin arasına Black Panther de eklenmiş oldu.

Oyunun çıkışının ardından gelen karakterler ve görevler de Game Pass sürümünde bulunacak. Fakat Endgame sürümü ek paketine erişmek isteyen oyuncuların, bu paketi ayrıca satın alması gerekecek.