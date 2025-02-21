Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz denenebilecek oyunlar açıklandı. Game Pass aboneleri Toplam değeri 2.800 TL'den fazla olan 3 oyunu oynama imkânı yakalayabilecek.

Xbox, her hafta “FreePlayDays” ismini verdiği oyunseverleri çok mutlu eden bir etkinlik düzenliyordu. Bu etkinlik kapsamında oyunculara belli oyunları kısa sürelğine ücretsiz deneme imkânı sunuluyordu. Ancak ücretsiz deneme için genelde Game Pass abonesi olmanız lazımdı.

Şimdi ise bu hafta sonu FreePlayDays kapsamında ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Toplam değeri 2800 TL'den fazla 3 oyunu hafta sonu boyunca deneyebilirsiniz.

Xbox’ta bu hafta sonu ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı New World: Aeternum 2.050 TL One Piece: Pirate Warriors 4 750 TL Dragon Ball Xenoverse 2 89 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, 24 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynanabilecek. Şu anda oyunlara erişmeniz mümkün. Üç oyun için de Game Pass aboneliğine ihtiyaç var.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.