Microsoft, Xbox Game Pass'e şubatın kalanında gelecek oyunları açıkladı. 6700 TL'ye yakın toplam değere sahip 4 oyun, aboneler tarafından erişilebilir olacak.

Microsoft, her ay düzenli olarak 2 parça hâlinde Xbox Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyordu. Şubat başında 7 oyunun geldiğini görmüştük. Şimdi ise şubatın kalanında eklenecek oyunlar açıklandı.

Şubatın ikinci yarısında toplam değeri 6700 TL'ye yakın 4 oyun abonelik sistemine geliyor. İçinde F1 24 ve çıkar çıkmaz Game Pass’e gelen Avowed de dahil olan bu dört oyunun dördü de dikkat çekici.

Xbox Game Pass’e şubatın kalanında eklenecek oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı Ekleneceği tarih Avowed (PC ve Konsol) 2.499 TL 18 Şubat EA Sports F1 24 (PC ve Konsol) 2.899 TL 20 Şubat Warhammer 40,000: Rogue Trader (PC ve Konsol) 700 TL 20 Şubat Watch Dogs: Legion (PC ve Konsol) 600 TL 25 Şubat

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık

*Avowed, ilk günden Game Pass'e eklendi.

Bu ay Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar için: