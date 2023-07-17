Hemen her Xbox oyuncusunda bulunan abonelik paketi Xbox Live Gold, "Xbox Game Pass Core" olarak yeniden şekillendiriliyor.

Microsoft’un oyun dünyasına hükmeden abonelik sistemi Game Pass, şirket için tarihi bir değişime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Windows Central tarafından paylaşılan habere göre 21 yıldır hizmette olan Xbox Live Gold aboneliği yerini, “Game Pass Core”a bırakacak.

Xbox Game Pass hizmetine yeni bir isimle dahil edilecek olan Xbox Live Gold, temel işlevinde hiçbir değişiklik görmeyecek. Aboneler, bu hizmeti Xbox konsollarda oyunları çok oyunculu olarak oynamak için kullanacak.

Xbox Game Pass Core aboneliği ile oyunculara sunulacak her şey:

Yeni Xbox Game Pass Core ile oyunculara sunulacak hizmetlerin tamamı şu şekilde listelendi:

Konsoldan çevrimiçi çok oyunculu oynama

Konsolda 25’ten fazla yüksek kalite oyun

Üye fırsatları ve indirimleri

Pakete dahil olacak 25 oyun arasında şunlar olacağı iddia edildi:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Ayrıca bu oyunların sayısının önümüzdeki aylarda düzenli olarak artacağı da paylaşıldı.

Xbox Live Gold’a ne zaman veda ediyoruz, Xbox Game Pass Core ne zaman çıkıyor?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xbox Live Gold, 1 Eylül 2023’te hizmetten kaldırılıyor ve yerini Xbox Game Pass Core alıyor. Bununla birlikte Games with Gold hizmeti de aynı tarihte sona eriyor.

Xbox Live Gold ile edinilen bedava oyunlara ne olacak?

Xbox Live Gold abonelerinin seneler içinde ücretsiz olarak edindiği oyunlar, oyuncuların kütüphanesinde kalıcı olarak kalmaya devam edecek.

Xbox Game Pass Core fiyatı ne kadar olacak?

Gelelim en önemli yerlerden birisine, hizmetin fiyatına. İddialara göre Xbox Game Pass Core, Xbox Live Gold ile aynı fiyattan oyunculara sunulacak. Yani hizmetin fiyatı ülkemizde 79,99 TL olacak.

Tabii bu iddiaların doğruluğunu henüz Microsoft’tan bir açıklama gelmediği için bilemiyoruz. Ayrıca haberin kaynağı olan Microsoft Central da herhangi bir neden paylaşmadan söz konusu haberi kaldırmış durumda.